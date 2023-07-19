Uşak Üniversitesi Mezuniyet Töreninde Kız Öğrenci LGBT Bayrağı Açtı

Uşak Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nün mezuniyet töreninde bir kız öğrenci sahneden inerken LGBT bayrağı açtı.

Görüntüler Twitter'da gündem olurken, bazı sosyal medya kullanıcıları öğrenciye destek olurken bazıları da tepki gösterdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Üniversite yönetiminden yapılan açıklamada, öğrencinin LGBT bayrağını kıyafetine gizlediği ve tören esnasında ani bir hamleyle açtığı belirtildi. Öte yandan provokasyona imza atan kız öğrenci hakkında soruşturma başlatıldı.