Uşak Üniversitesi Mezuniyet Töreninde Kız Öğrenci LGBT Bayrağı Açtı - Son Dakika
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Uşak Üniversitesi Mezuniyet Töreninde Kız Öğrenci LGBT Bayrağı Açtı

19.07.2023 11:58

Uşak Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nün mezuniyet töreninde bir kız öğrenci sahneden inerken LGBT bayrağı açtı. Görüntüler Twitter'da gündem olurken, öğrenciye bir çok sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi. Üniversite yönetiminden yapılan açıklamada, öğrencinin LGBT bayrağını kıyafetine gizlediği ve tören esnasında ani bir hamleyle açtığı belirtildi. Öte yandan provokasyona imza atan kız öğrenci hakkında soruşturma başlatıldı.

Uşak Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nün mezuniyet töreninde bir kız öğrenci sahneden inerken LGBT bayrağı açtı.

Görüntüler Twitter'da gündem olurken, bazı sosyal medya kullanıcıları öğrenciye destek olurken bazıları da tepki gösterdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Üniversite yönetiminden yapılan açıklamada, öğrencinin LGBT bayrağını kıyafetine gizlediği ve tören esnasında ani bir hamleyle açtığı belirtildi. Öte yandan provokasyona imza atan kız öğrenci hakkında soruşturma başlatıldı.

YORUMLAR (18)
  • ilginc1i Ay Yıldız Tim: Buna devlet işlem yapacak aile yapısını bozacak ahlaki değer dışı davranıştan cezaevinde yatacak 1 ay bile olsa, sabıkalı olacak iş bulamasın. Cevap Yaz 71 16 Yayından Kaldır
  • Ahmet Kçk: Insanlarin hayatina niye karisiyor ne halleri varsa gorsunler bir o kaldi gundem degistirmedik milleti ekonomik bunalimda once ekonomiyi cozsunler ulke batti batacak dolar firlamis mazot firlamis oncelik bunlar olmali Cevap Yaz 11 38 Yayından Kaldır
  • Süleyman Aktürk: Cogu batili ülkelerde lgbt yasakken neden ülkemizde ısrarla lgbt tutumu oluşdu amac toplumu bozmak zaten bozuk Cevap Yaz 186 17 Yayından Kaldır
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Uşak Üniversitesi, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Uşak Üniversitesi Mezuniyet Töreninde Kız Öğrenci LGBT Bayrağı Açtı - Son Dakika


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