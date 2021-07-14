Uşak Üniversitesi'nde 15 Temmuz konferansı düzenlendi - Son Dakika

Uşak Üniversitesi'nde 15 Temmuz konferansı düzenlendi

UŞAK - Uşak Üniversitesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü konferansı düzenlendi. Konferansta konuşan Rektör Ekrem Savaş, "Milli iradeye ayaklar altına almak, ezanımızı susturmak, bayrağımızı indirmek isteyen hainleri, yüz yıl önce Çanakkale'de ve Dumlupınar'da nasıl hüsrana uğratmışsak 15 Temmuz'da da aynı şekilde hüsrana uğrattık" dedi.

Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Konferans Salonu önünde düzenlenen konferansa Vali Funda Kocabıyık, Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Cumhuriyet Başsavcısı Bünyami Korkmaz, Uşak Üniversitesi Rektör'ü Ekrem Savaş, Ankara Üniversitesi Rektör'ü Necdet Ünüvar, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, İl Jandarma komutanı Albay Murat Kılıç, protokol üyeleri, Şehit Mehmet Çetin'in babası Hüseyin Çetin katıldı. Program protokol üyelerinin konferans salonunda bulunan fotoğraf sergisinde fotoğrafları izlemeleriyle başladı. Bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla devam eden programda şehitler için dualar edildi. Programda konuşan Uşak Üniversitesi Rektör'ü Prof. Dr. Ekrem Savaş, 15 Temmuz'u anlamak için yaşanılan diğer badireleri göz önünden geçirilmesi gerektiğini belirtti. Rektör Savaş, "15 Temmuz'u anlamak için darbecilerin başarılı olmaları halinde vatanımızı ve milletimizi nereye sürüklemek istediğini kavramak gerekir. Hürriyet aşığı milletimizi zincire vurmayı denediler ve hamdolsun başaramadılar. Milli iradeye ayaklar altına almak, ezanımızı susturmak, bayrağımızı indirmek isteyen hainleri, yüz yıl önce Çanakkale'de ve Dumlupınar'da nasıl hüsrana uğratmışsak 15 Temmuz'da da aynı şekilde hüsrana uğrattık. Tarih boyunca nice destanlar yazan kahraman milletimiz, 15 Temmuz gecesi bir kez daha ölümü göze alarak vatanına sahip çıkmıştır" şeklinde konuştu. Sözlerine, Necip Fazıl Kısakürek'in "Ölüm güzel şey" şiiriyle devam eden Savaş,

"İşte bu ruhla vatanları için canlarını feda eden şehitlerimiz sayesinde bugün ay yıldızlı bayrağımızın altında özgürce yaşamaktayız. Rabbimize şükürler olsun. Unutmayınız ki, 15 Temmuz'un hain darbe girişiminin hedefi büyüyen ve güçlenen Türkiye'mizin önünü tıkamak. Ülkemize çağ atlatan sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı anti demokratik yollarla engellemek ve milli iradeyi kilitlemektir. Sayın cumhurbaşkanımızın çağrısıyla halkamız meydanları doldurmuş, millet iradesini kırmak için sıkılan kurşunlara, atılan bombalara bedenini siper etmiştir. Bu onurlu mücadele; demokrasisine, vatanına, milletine ve bayrağına canı pahasına sahip çıkan 251 vatan evladı şehadet şerbetini içmiş, binlercesi de gazisi mertebesine ermiştir. Şunu herkes bilmelidir ki; dünya durdukça vefa ehli olarak bütün şehitlerimizi kalbimizde yaşatacağız" ifadelerini kullandı.

Rektör Savaş'ın konuşmasının ardından Ankara Üniversitesi Rektör'ü Ünüvar, hazırlamış olduğu slayt gösterisiyle konferans düzenledi. Konferansın ardından Vali Funda Kocabıyık, Rektör Necdet Ünüvar'a, Rektör Savaş ise Hüseyin Çetin'e hediyeler verdi. Verilen hediyelerin ardından program sona erdi.