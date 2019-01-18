Son Dakika Haberleri: Uşak Üniversitesi'nde Mesleki Eğitim Protokolü

Uşak Üniversitesi'nde Mesleki Eğitim Protokolü

2 saat önce

Uşak Üniversitesi ile çeşitli sivil toplum kuruluşları arasında "İşletmelerde Mesleki Eğitim" işbirliği protokolü imzalandı.

Uşak Üniversitesi'nde Mesleki Eğitim Protokolü, System.String[]
Uşak Üniversitesi ile çeşitli sivil toplum kuruluşları arasında "İşletmelerde Mesleki Eğitim" işbirliği protokolü imzalandı.

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, yaptığı yazılı açıklamada Uşak Üniversitesi, Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO), Uşak Organize Sanayi Bölgesi (UOSB), Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi (UKOSB), İnşaat Mühendisleri Odası Uşak Şubesi ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) arasında imzalanan "İşletmelerde Mesleki Eğitim" işbirliği protokolü ile mühendislik fakültesi ve meslek yüksek okulunda öğrenim gören öğrencilerin son sınıfta 14 hafta çeşitli işletmelerde tecrübe kazanacağını belirtti.

Protokolle üniversite-sanayi işbirliğinin güçlendiğini belirten Prof. Dr. Savaş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Öğrencilerin öğrenim hayatları boyunca, çalışma alanlarında daha çok zaman geçirecekleri bir sistem kurduk. Öğrencilerimiz mezun olduklarında alanlarında daha deneyimli olacaklar. İşletmelerimiz de ihtiyaç duydukları nitelikli insan gücünü istihdam edecek. Amacımız uygulamalı eğitimi, mühendislik fakültemizde 7 yarıyıl üniversitede, bir yarıyıl işletmelerde, teknik bilimler meslek yüksek okulumuzda da 3 yarıyıl üniversite 1 yarıyıl işletmelerde şeklinde yapmaktır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:59 Kaynak: AA

Uşak, Uşak Üniversitesi, Eğitim
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