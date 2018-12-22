Son Dakika Haberleri: Uşak Üniversitesi'nde Proje Toplantısı

Uşak Üniversitesi'nde Proje Toplantısı

3 saat önce

Uşak Üniversitesi ev sahipliğinde Güdümlü Projeler ve Kamu - Üniversite ile sanayi işbirliği istişare toplantısı düzenlendi.

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Uşak Üniversitesi ev sahipliğinde Güdümlü Projeler ve Kamu - Üniversite ile sanayi işbirliği istişare toplantısı düzenlendi.

Bir Eylül Yerleşkesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezinde yapılan toplantıya Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, Vali Yardımcısı Ömer Kalaylı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Gümüş, Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Veli Oğuz, Zafer Kalkınma Ajansı Uşak Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Mehmet Tekeli, Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Caner Urhan, Uşak Organize ve Sanayi Bölgesi Yatırım ve Destek Uzmanı İsmail Efe Kahraman, Uşak Karma Organize Sanayi Bölgesi ve Karahallı Organize Sanayi Bölgesi temsilcileri ile akademisyenler katıldı.


Rektör Savaş, toplantının açılış konuşmasında deri, tekstil ve seramik alanlarında pilot üniversite olan Uşak Üniversitesi'nde yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Güdümlü Projelerin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Savaş, "Yeni nesil bölgesel kalkınma anlayışında üniversiteler öğrenme, bilgilendirme ve yenilik konusunda temel nokta olarak görülüyor. Uşak Üniversitesi olarak tüm kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile Uşak'ın, bölgemizin ve ülkemizin kalkınması için işbirliği yapıyoruz. Şehrimizin gelişmesi birlikte çalışmaya bağlıdır. Toplantımızda Güdümlü Projeler ve Kamu - Üniversite - Sanayi işbirliği ile ilgili konular konuşulacak." dedi.


Rekabet Edilebilirlik Önemli
Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Veli Oğuz ise bölgesel gelişmenin hızlandırılması, bölgenin rekabet edebilirliliğinin güçlendirilmesi ve bölgedeki iş ortamının iyileştirilerek istihdama katkıda bulunulmasının amaçlandığı güdümlü projeler ve ZEKA'nın desteklediği konular hakkında bilgi verdi.


Toplantı "Güdümlü Proje Arama" adlı bilgilendirme sunumu ve soruların cevaplanmasının ardından sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 11:56 Kaynak: AA

Uşak, Ekonomi
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