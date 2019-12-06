Uşak Üniversitesi'nde uluslararası öğrencilere yönelik bilgilendirme toplantısı

Uşak Üniversitesi'nde Uluslararası Öğrenci Ofisi Başkanlığı tarafından tanışma bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Bir Eylül Yerleşkesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinliğe çok sayıda akademisyen ve yabancı uyruklu öğrenci katıldı.

Programın açılışında konuşan Rektör Vekili Prof. Dr. Metin Gümüş, Uşak Üniversitesi'ni tercih eden yabancı öğrencileri tebrik etti.

Öğrencilerin adaptasyon konusunda zorluk çekmeyeceğinden emin olduğunu dile getiren Prof. Dr. Gümüş, "Sizler hem ülkelerinizin hem de ailelerinizin önemli beklentilerini karşılamak üzere buraya geldiniz. Burada bu amaçlarınızı gerçekleştirmeniz gerekiyor. Size sağlanan eğitimin her parçasından faydalanmanız gerekiyor. Öncelikle hızlıca şehre adapte olmanız gerekli, neyse ki bu konuda çok sıkıntı çekmeyeceksiniz. Çünkü çok büyük farklılıklarımız yok. Biz çok renkli bir milletiz . Eğitiminizin başarılı olması için öncelikle dilimizi öğrenmeniz gerekiyor. Biz size Türkçe dilini iyi öğretelim, sizler de bildiğiniz dilleri bizlere öğretin. Öğretin ki; burada kazandığınız bu dostluklar, ömür boyu devam edebilsin" dedi.

Toplantıda Uşak Göç İdaresi Müdürlüğü çalışanları ile Uşak Emniyet Müdürlüğü personeli öğrencilere bilgilendirme yaptı.