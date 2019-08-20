Son Dakika Haberleri: Uşak Üniversitesi'ne 6 bin 180 yeni öğrenci kayıt yaptıracak
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Uşak Üniversitesi'ne 6 bin 180 yeni öğrenci kayıt yaptıracak

33 dakika önce

2019 YKS sonuçlarına göre Uşak Üniversitesi'ne lisans ve ön lisans yerleştirmeleri ile toplam 6 bin 180 öğrenci kayıt yaptırmaya hak kazandı.

Uşak Üniversitesi'ne 6 bin 180 yeni öğrenci kayıt yaptıracak, System.String[]
2019 YKS sonuçlarına göre Uşak Üniversitesi'ne lisans ve ön lisans yerleştirmeleri ile toplam 6 bin 180 öğrenci kayıt yaptırmaya hak kazandı.

Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, 19 Ağustos Pazartesi günü başlayan kayıtların 23 Ağustos Cuma günü sona ereceğini söyledi. Kayıtların bu sene de hem e-devlet yoluyla online (e-kayıt) hem de YKS yerleştirme belgesinde belirtilen adreslerde yapıldığını belirten Rektör Savaş, 2019 YKS sonuçlarına göre ek yerleştirmeler, özel yetenek sınavları ve uluslararası öğrenciler hariç, Uşak Üniversitesi'ne toplam 6 bin 180 öğrencinin kayıt yaptırmaya hak kazandığını belirterek "Öğrencilerin 2 bin 593'ü ön lisans, 3 bin 587'si lisans öğrencisidir. Tıp, Diş Hekimliği, Mimarlık ve Tasarım, İletişim, İslami İlimler, Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bilimleri Fakültelerimiz, Adalet, Sağlık Hizmetleri, Sivil Havacılık, Sosyal Bilimler, Sivaslı ve Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokullarımızın kontenjanları yüzde 100 dolmuştur." dedi.

"Öğrencilerimizin başarılı bir öğrenim hayatı geçirmelerini diliyorum"

Uşak Üniversitesi olarak yeni dönemde daha çok ilim üreten bir üniversite olacaklarını ifade eden Rektör Savaş, "Uşak Üniversitesi'ni tercih eden gençlerimizi tebrik ediyorum. Uzun ve yorucu bir sınav maratonunun sonunda geleceklerini şekillendirecekleri bu önemli evrede Uşak Üniversitesi ailesini seçtikleri için öğrencilerimizi kutlarken, ailelerinin onlar için duyduğu haklı gururu paylaşıyorum. Öğrencilerimizin, sağlıklı, mutlu ve başarılı bir eğitim hayatı geçirmelerini temenni ediyorum" dedi. - UŞAK
Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Uşak Üniversitesi, Rektör, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 02:46 Kaynak: İHA
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