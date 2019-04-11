Son Dakika Haberleri: Uşak Üniversitesi Öğrencileri Çizgi Film Projesi Hazırladı

Uşak Üniversitesi Öğrencileri Çizgi Film Projesi Hazırladı

1 saat önce

Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla ilişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencileri ortaokullular 'kendi çizgi filmini kendin oluştur' isimli proje hazırladı.

Uşak Üniversitesi Öğrencileri Çizgi Film Projesi Hazırladı, System.String[]
Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla ilişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencileri ortaokullular 'kendi çizgi filmini kendin oluştur' isimli proje hazırladı.

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü son sınıf öğrencileri Pelin Kına, Ayşe Çam ve Julide Kaya sosyal sorumluluk projesi kapsamında Bedriye ve Kadir Uysal Ortaokulu ve Halit Ziya Uşaklıgil Ortaokulunda 'kendi çizgi filmini kendin oluştur' projesi için yola çıktı. Projede çocukların üreten bireyler olmalarına ve gelişmesine katkı sağlamak amaçlanıyor. Proje kapsamında çocuklar için 3 etkinlik hazırlandı. İlk etkinlikte çocuklara internet kullanımı, sosyal medya ve zevklerini kullanmakla ilgili sunum yapılarak çocuklara bilgi verildi. 3- 4 Nisan 2019 tarihleri arasında gerçekleşen ikinci etkinlikte çocuklar çizgi film izledi ardından hayal güçlerini kullanarak kendi hikayelerini yazdı ve bu hikayelerin resmini yaptılar. Çocukların yaptığı bu çalışmalar çizgi film haline getirilmesi için proje sorumlularınca toplandı. 24-26 Nisan tarihleri arasında projenin uygulandığı okullarda son etkinlik gerçekleştirilecektir. Hazırlanan çizgi filmler çocuklara izletilecek ve en iyi hikaye yazan çocuklar ödüllendirilecektir. - UŞAK
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:57 Kaynak: İHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Show TV'nin İddialı Dizisi Nöbet Ekranlara Veda Ediyor Vatandaş 6 Ay Aradan Sonra İlk Kez Dolar Sattı YSK, Büyükçekmece Başvurusunun Görüşmesini Erteledi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sudan'daki Darbe ile İlgili Açıklama
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 19:17:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uşak Üniversitesi Öğrencileri Çizgi Film Projesi Hazırladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]