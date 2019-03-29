Son Dakika Haberleri: Uşak Üniversitesi Öğrencileri Miniklere Gönüllü Kuaförlük Yaptı

Uşak Üniversitesi Öğrencileri Miniklere Gönüllü Kuaförlük Yaptı

9 dakika önce

Uşak Üniversitesi öğrencileri başlattıkları "Saç Sağlığı ve Hijyeni" konulu sosyal sorumluluk kampanyasında ilk okul öğrencilerine yönelik "Gönüllü Kuaförüm" adlı proje gerçekleştirdi.

Uşak Üniversitesi Öğrencileri Miniklere Gönüllü Kuaförlük Yaptı, System.String[]
Uşak Üniversitesi öğrencileri başlattıkları "Saç Sağlığı ve Hijyeni" konulu sosyal sorumluluk kampanyasında ilk okul öğrencilerine yönelik "Gönüllü Kuaförüm" adlı proje gerçekleştirdi.

Uşak Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü son sınıf öğrencileri Süleyman Tolga Bartan, Hatice Tamtaş ve Nilgün Uysal sosyal sorumluluk kampanyaları dersi kapsamında "Saç Sağlığı ve Hijyeni" konulu proje gerçekleştirdiler. Uşakta Miralay Halit Akmansü İlkokulunda düzenlenen proje "Gönüllü Kuaförüm" adıyla hayata geçirildi. İlk etkinliklerinde sınıfları saç sağlığı ve hijyeni hakkında bilgilendiren öğrenciler 2. etkinliklerinde belirledikleri sınıfa Uşak Kız Meslek Lisesindeki Kuaförlük Bölümünde okuyan öğrencilerin de yardımıyla saç kesimi, saç analizi ve saç bakımı yaptılar. Son etkinliklerinde ilkokul öğrencilerine saç fırçası, toka ve şampuan gibi hediyeler vererek minik öğrencilerle bilgi dolu eğlenceli vakit geçirdiler. - UŞAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 02:49 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İyi Partili Mine Koşar'ın Alay Etmeye Çalıştığı AK Partili Yusuf Özoğlu'a Paylaşımı Gönülleri Fethetti İYİ Partili Yöneticiye Karşı Sergilediği Tavırla Gündeme Oturan Bayburtlu Yusuf: Sonuçta Benim Büyüğüm Bakan Pakdemirli: Orman Genel Müdürlüğüne 5 Bin Personel Alınacak Ormanda Ölü Bulunan Boğaziçili Arda'nın Babası Konuştu: Hayatı Kitap Okumaktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 14:58:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uşak Üniversitesi Öğrencileri Miniklere Gönüllü Kuaförlük Yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]