Uşak Üniversitesi öğrencilerinden yerli üretime destek yürüyüşü - Son Dakika

Uşak Üniversitesi'nde öğrenciler tarafından yerli sanayiye destek için yürüyüş gerçekleştirildi. Uşak Üniversitesi Rektörü Ekrem Savaş, "Ne kadar yerli üretirsek dışa bağımlılığımız o kadar azalır" dedi.



Uşak Üniversitesi 1 Eylül Kampüsünde Muhasebe ve Finans Topluluğu öğrencileri tarafından 'Yerli Sanayi Destek Yürüyüşü' adlı yürüyüş gerçekleştirildi. 'Ürettiklerimiz Geleceğimizdir' yazılı pankartlar eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşe Uşak Üniversitesi Rektörü Ekrem Savaş da katılım sağladı.



Tüketiciler tarafından yerli ürünlerin tercih edilmesi ve sanayicinin kaliteli ürün üretmesini destekleyen yürüyüşün ardından konuşma yapan Rektör Savaş, "Biz Uşak Üniversitesi olarak her zaman farkındalık oluşturuyoruz. Bugün de Muhasebe ve Finans Topluluğumuzla yerli üretim konusunda dikkat çekmek için böyle bir yürüyüş düzenledik. Bağımsız Türkiye olmanın yolu yerli üretimden geçiyor. Ne kadar yerli üretirsek dışa bağımlılığımız o kadar azalır. Gençlerimizi takdir ve tebrik ediyorum. Genç yaşta bunun farkına varmaları, Türkiye için daha güzel şeyler yapmaları ve şimdiden kendilerine hedef koymaları bizi son derece sevindirdi" diye konuştu.



"Sanayicimizin talebe uygun ürün üretmesini istiyoruz"



Muhasebe ve Finans Topluluğu Başkan Yardımcısı Şule Gör, "Türkiye'nin 2019 yılı ithalatı yaklaşık 203 milyar dolar, ihracatı ise 172 milyar dolar düzeyindedir. Yıllardır Türkiye'nin yaşamakta olduğu dış ticaret ve cari açık sorunu ülkemizin en önemli ekonomik ve sosyal sorunlarından birisi durumundadır. Halkımızdan yerli ürünleri tercih etmelerini beklerken sanayicimizin de kaliteli, talebe uygun, ucuz ürün üretmesini istiyoruz. Bu konuda bizler ve Uşak Üniversitesi gerekli çabayı her zaman göstereceğiz" dedi. - UŞAK