Son Dakika Haberleri: Uşak Üniversitesi projelerine TÜBİTAK desteği
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Uşak Üniversitesi projelerine TÜBİTAK desteği

58 dakika önce

Uşak Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Hilmi Gürleyen'in yürütücüsü olduğu iki proje Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenecek.

Uşak Üniversitesi projelerine TÜBİTAK desteği, System.String[]

Uşak Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Hilmi Gürleyen'in yürütücüsü olduğu iki proje Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenecek.

Uşak Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamada Dr. Öğr. Üyesi Hilmi Gürler'in yürütücüsü olduğu "Hava Araçları İçin Yeni Bir Generatör Tasarımı ve Prototip Üretimi" ve "Düşük Kutuplu Sinusoidal Reluktans Makinası Tasarımı ve Prototip Üretimi" projelerinin TÜBİTAK tarafından destekleneceği ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hava Araçları İçin Yeni Bir Generatör Tasarımı ve Prototip Üretimi adlı proje ile senkron generatörlerden daha hafif ve verimi yüksek olan yeni bir generatör tasarlanacak. Elektrifikasyonu artırılmış hava araçları (MoreElectric Aircraft) kavramı ile hava araçlarında kullanılan mekanik, pnömatik ve hidrolik sistemlerin elektriksel sistemlere dönüştürülerek yüksek verimli, daha az bakım gerektiren ve daha hafif sistemlerin kullanılması hedeflenmektedir. Düşük Kutuplu Sinusoidal Reluktans Makinası Tasarımı ve Prototip Üretimi adlı ikinci proje ile mıknatıslı motorlara alternatif olan, hibrit/elektrikli araçlar için yüksek performanslı, mıknatıs kullanılmayan yeni bir elektrik motorunun tasarımı yapılacak. Hibrit araçlara talebin her geçen gün arttığı günümüzde hibrit/elektrikli araçlar için yüksek performanslı, mıknatıs kullanılmayan yeni bir elektrik motorunun tasarımı hedefleniliyor"

Uşak Üniversitesi, Türkiye, Teknoloji

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:42 Kaynak: AA
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