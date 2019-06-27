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Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı hastaneyi ziyaret etti

1 saat önce

Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığına atanan Prof. Dr. Ümit Başar Semiz, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret etti.

Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı hastaneyi ziyaret etti, System.String[]
Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığına atanan Prof. Dr. Ümit Başar Semiz, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret etti.
Ziyarette Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Erkan Arslan'dan hastane ile ilglii bilgi alan Semiz, hastane personeli ile tanıştı.
Sürdürülen sağlık hizmetleri ile ilgili değerlendirmede bulunan Semiz, "Sağlık hizmetlerinde kalitenin artırılması ve korunması öncelik olmalı. Bu anlamda tüm sağlık çalışanlarına önemli görev düşüyor, amacımız vatandaşlarımızın tüm sağlık sorunlarına çözüm bulmak" dedi.
Ziyaret sırasında Semiz'e Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ali Celalettin Sinan Yürüker ve Uşak Üniversitesi Genel Sekreter Vekili Çalış eşlik etti.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 12:53 Kaynak: AA
Uşak Üniversitesi, Uşak, Güncel
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