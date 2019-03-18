Uşak Üniversitesi Uçak Teknolojisi Atölyesi Açıldı
33 dakika önce
Uşak Üniversitesi Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu bünyesinde kurulan Uçak Teknolojisi Atölyesi açıldı.
Uşak Üniversitesi
Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu bünyesinde kurulan Uçak Teknolojisi Atölyesi açıldı.
Mühendislik Fakültesi Binasında yer alan atölyenin açılış törenine Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Abdullah Yıldız
, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.
Öğrencilerden atölye içerisinde bulunan, uçak iniş takımı, yangın algılama-önleme, ekipman ve çalışan guvernörlü pervane sistemleri hakkında bilgi alan Rektör Savaş, askeri alanda kullanılan F4 savaş uçaklarına ait bir parçayı incelendi.
Savaş, uçak teknolojisi atölyesinin kurulmasında katkı sağlayan öğretim elamanlarına teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 03:57 Kaynak: AA
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