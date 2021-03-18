Uşak Üniversitesi ve AFAD arasında 'Afet Farkındalık Eğitimi' protokolü İmzalandı - Son Dakika

Uşak Üniversitesi ve AFAD arasında 'Afet Farkındalık Eğitimi' protokolü İmzalandı

18.03.2021 15:25
Uşak Üniversitesi ve AFAD arasında 'Afet Farkındalık Eğitimi' protokolü İmzalandı, System.String[]

Uşak Üniversitesi ile Uşak Valiliği İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü arasında "2021 Türkiye Afet Eğitim Yılı" kapsamında yürütülecek afet farkındalık faaliyetleri, afet ve acil durum ile sivil savunma faaliyetlerine ilişkin işbirliği protokolü imzalandı.

Uşak Üniversitesi ile Uşak Valiliği İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü arasında "2021 Türkiye Afet Eğitim Yılı" kapsamında yürütülecek afet farkındalık faaliyetleri, afet ve acil durum ile sivil savunma faaliyetlerine ilişkin işbirliği protokolü imzalandı.

Rektörlük makamında gerçekleşen işbirliği protokolüne Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş ve İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Hüseyin Yıldırım katıldı. Protokol, Üniversite ile AFAD arasında "2021 Türkiye Afet Eğitim Yılı" kapsamında yürütülecek afet farkındalık faaliyetleri, afet ve acil durum ile sivil savunma faaliyetlerine ilişkin işbirliği çerçevesinde imzalandı. İmzalanan protokol kapsamında kamuoyuna yönelik eğitici, aydınlatıcı ve bilgilendirici faaliyetlerin koordinasyonunun sağlanması, afet farkındalığı, sivil savunma ve seferberlik hizmetleri gibi çeşitli eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi, eğitim ve tanıtma faaliyetleri kapsamında kullanılacak her türlü görsel, işitsel yazılı materyalin hazırlanmasının sağlanması, afet risk azaltma konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla eğitimler düzenlenmesi, AFAD gönüllüsü kazanımına yönelik çalışmalar yapılması kararlaştırıldı.

"2021 Türkiye Afet Eğitim Yılı"

Rektör Prof. Dr. Savaş "AFAD Başkanlığı tarafından 2021 yılı 'Türkiye Afet Eğitim Yılı' olarak belirlenmiş ve tüm illerimizde 'Afet Seferberliği' başlatılmıştır. Dolayısıyla, Üniversitemiz ve Uşak İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü işbirliği ile 'Afet Farkındalık Eğitimleri' yapılacaktır. Afet öncesi, afet sırasında ve afet sonrasında neler yapılması gerektiğiyle ilgili farkındalık oluşturulacaktır. Üniversitemiz personelinin ve öğrencilerin afet ve acil durumlara hazırlık çalışmaları ve "2021 Türkiye Afet Eğitim Yılı" kapsamında yürütülecek afet farkındalık faaliyetleri, afet ve acil durum ile sivil savunma faaliyetlerine ilişkin işbirliği amaçlanmaktadır' şeklinde konuştu.

Uşak ilinde afet ve acil durum farkındalığının arttırılarak afet risklerinin azaltılmasına yönelik işbirliğinin önemine dikkat çeken Rektör Savaş, Uşak Üniversitesi personelinin ve öğrencilerinin afet ve acil durumlara hazırlık çalışmaları kapsamında yürütülecek faaliyetleri Uşak AFAD Müdürlüğü ile eşgüdümlü olarak yapılacağını belirtti.

Hüseyin Yıldırım ise AFAD Başkanlığının afetlere dirençli toplum oluşturma vizyonu ve bütünleşik afet yönetimi anlayışıyla toplumda önlem alma kültürünü önceleyen ve afet öncesi, sırası ve sonrasına ilişkin bilgi ve becerileri kazandırma, tutum ve davranışları değiştirme sorumluluğuyla çalışmalarını yürüttüğünü belirterek "Bu görev ve sorumluluk anlayışıyla AFAD Başkanlığımız tarafından birçok proje hayata geçirilmiş olup 2013 yılından bugüne kadar 14 milyona yakın kişiye Temel Afet Bilinci ve Farkındalık Eğitimi verilmiştir. 2021 yılı Başkanlığımızca 'Türkiye Afet Eğitim Yılı' olarak belirlenmiş ve tüm illerimizde "Afet Seferberliği" başlatılmıştır. Bu çerçevede Afet Farkındalık Eğitimlerinde Uşak Üniversitesiyle işbirliğine imza attık" ifadelerini kullanarak işbirliğinin hayırlı olmasını diledi. - UŞAK

Uşak Üniversitesi ve AFAD arasında 'Afet Farkındalık Eğitimi' protokolü İmzalandı
Uşak Üniversitesi ve AFAD arasında 'Afet Farkındalık Eğitimi' protokolü İmzalandı

Uşak Üniversitesi, Uşak, AFAD, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Uşak Üniversitesi ve AFAD arasında 'Afet Farkındalık Eğitimi' protokolü İmzalandı - Son Dakika


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