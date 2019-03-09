Son Dakika Haberleri: Uşak Üniversitesinde Kadınlar Günü Etkinliği

Uşak Üniversitesinde Kadınlar Günü Etkinliği

24 dakika önce

Uşak Üniversitesi İletişim Topluluğu 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısı ile serbest kürsü ve sürpriz kısa film gösterimi etkinliği düzenledi.

Uşak Üniversitesinde Kadınlar Günü Etkinliği, System.String[]
Uşak Üniversitesi İletişim Topluluğu 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısı ile serbest kürsü ve sürpriz kısa film gösterimi etkinliği düzenledi.

Etkinlik Uşak Üniversitesi 1 Eylül kampüs yerleşkesinde bulunan Şehit Erol Olçok sinema salonunda düzenlendi. Günün önemiyle ilgili hazırlanan serbest kürsüye katılan öğrenciler kadın ve erkeğin eşitliği konusunda düşünce ve fikirlerini paylaştılar. Farklı bölüm ve fakülteden katılan öğrenciler toplumda kadına yönelik cinsel tacizlere dikkat çekerek bu durumun giderilmesi için bireylerin bilinçlendirilmesinin gerekli olduğunun altını çizdiler. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününün popüler kültüre alet olduğunu söyleyen katılımcılar bu durumun kadın erkek eşitliğine zarar verdiğinin altını çizdiler.

Programın devamında Yeşim Ustaoğlu'nun yönettiği "Araf" ile Alfonso Cuaron'un Oscar ödüllü filmi "Roma"nın gösterilmeden önce günün önemiyle ilgili sürpriz bir kısa film gösterimi yapıldı. - UŞAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 11:02 Kaynak: İHA

Emekçi, 8 Mart, Uşak Üniversitesi, Dünya Kadınlar Günü, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gazeteci Abdurrahman Dilipak, 8 Mart'ı Kutlayanlara Küfür Etti Emine Erdoğan'ın Davetine, Nil Karaibrahimgil Anlattığı Hikayeyle Damga Vurdu!

Annesini Kanserden Kaybeden Hande Erçel, Paylaşımıyla Duygulandırdı Prof. Selhan Endres'in Ölümü Oyuncu Hazal Kaya'yı Yasa Boğdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.3.2019 11:26:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uşak Üniversitesinde Kadınlar Günü Etkinliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]