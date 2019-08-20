Son Dakika Haberleri: Uşak Üniversitesinde kayıt dönemi sürüyor
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Uşak Üniversitesinde kayıt dönemi sürüyor

1 saat önce

Uşak Üniversitesinde dün başlayan kayıt dönemi, devam ediyor.

Uşak Üniversitesinde kayıt dönemi sürüyor, System.String[]
Uşak Üniversitesinde dün başlayan kayıt dönemi, devam ediyor.
Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, yaptığı yazılı açıklamada, üniversitelerinde 2019-2020 öğrenim dönemi kayıt işlemlerinin dün başladığını belirtti.
Kayıtların bu yıl da hem e-devlet hem de YKS yerleştirme belgesinde belirtilen adreslerde yapılabildiğini vurgulayan Prof. Dr. Savaş, öğrencilerin cuma gününe değin kayıt işlemlerini yaptırabileceğini bildirdi.
Uşak Üniversitesine, 2019 YKS sonuçlarına göre ek yerleştirmeler, özel yetenek sınavları ve uluslararası öğrenciler hariç 6 bin 180 öğrencinin kayıt yaptırmaya hak kazandığını kaydeden Prof. Dr. Savaş, "Bu öğrencilerin 2 bin 593'ü ön lisans, 3 bin 587'si lisans öğrencisidir. Tıp, Diş Hekimliği, Mimarlık ve Tasarım, İletişim, İslami İlimler, Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bilimleri Fakültelerimiz, Adalet, Sağlık Hizmetleri, Sivil Havacılık, Sosyal Bilimler, Sivaslı ve Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokullarımızın kontenjanları yüzde 100 dolmuştur." dedi.
Uşak Üniversitesi olarak yeni dönemde, daha çok ilim üreten bir üniversite olacaklarını ifade eden Prof. Dr. Ekrem Savaş, kayıt yaptıran öğrencilere başarılı bir öğrenim dönemi diledi.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Uşak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 05:24 Kaynak: AA
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