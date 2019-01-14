Uşak Üniversitesinde "Mevlana Değişim Protokolü" İmzalandı

Uşak Üniversitesi
ile Ali Şir Nevai Taşkent
Devlet Özbek Dili ve Edebiyatı Üniversitesi arasında "Mevlana
Değişim Protokolü" imzaladı.
Ali Şir Nevai Taşkent Devlet Özbek Dili ve Edebiyatı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Shuhrat Sirojiddinov, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş'ı makamında ziyaret etti.
Ziyarette iki üniversite arasında karşılıklı yürütülecek çalışmalarla ilgili fikir alış verişinde bulunurken, "Mevlana Değişim Protokolü" imzalandı.
Rektör Savaş, imzalanan protokolle, Uşak Üniversitesi ile Ali Şir Nevai Taşkent Devlet Özbek Dili ve Edebiyatı Üniversitesi arasında öğrenci ve personel hareketliliği sağlanacağını belirtti.
İki üniversite arasında öğrencilerin kaynaşması, kültürel aktarımın geliştirilmesi amacıyla her eğitim-öğretim döneminde 10 öğrencinin, 5 ila 7 gün arasında karşılıklı olarak değişim hareketliliğinde bulunacağını söyleyen Prof. Dr. Savaş, "Uluslararası öğrenci ve personel hareketliliğinin sağlandığı programlar konusunda üniversite olarak gerekli çalışmaları yapıyoruz. Rektör Prof. Dr. Shuhrat Sirojiddinov ve beraberindeki heyeti üniversitemizde ağırlamaktan dolayı mutluyuz. İmzalanan anlaşmanın hayırlı olmasını diliyorum." dedi.
Prof. Dr. Sirojiddinov, "Mevlana Değişim Programı" anlaşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek başta Prof. Dr. Savaş olmak üzere tüm Uşak Üniversitesi personeline ve öğrencilerine çalışmalarında başarılar diledi.