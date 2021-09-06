Üye Girişi
Uşak Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi - Son Dakika

Uşak Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

06.09.2021 13:14
Uşak Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi, System.String[]

Uşak Üniversitesinde, 2020-2021 eğitim öğretim yılında mezun olmaya hak kazanan 6 bin öğrenci mezuniyet heyecanı yaşadı.

Uşak Üniversitesinde, 2020-2021 eğitim öğretim yılında mezun olmaya hak kazanan 6 bin öğrenci mezuniyet heyecanı yaşadı.

Üniversitedeki Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törende saygı duruşunda bulunuldu ardından İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, öğrenmenin yaşam boyu devam ettiğini söyledi.

Her gün yeni bir şeyler öğrenildiğini kaydeden Güneş, "Yaş ilerledikçe ne kadar çok şey bilmediğimizin farkına varıyoruz. Bundan sonra inşallah sizin öğrenim hayatınız meslek hayatınızla devam edecektir. Ülkemize, vatanımıza, milletimize faydalı insanlar olacağınızdan hiçbir kuşkumuz yok. Ben gençlerimize sonuna kadar güveniyorum." dedi.

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş da 2020-2021 eğitim öğretim yılında yaklaşık 6 bin mezun verdiklerini dile getirdi.

Salgın döneminde öğrencilerin okullarından uzak kaldığını aktaran Savaş, şöyle konuştu:

"Sizler mezun olduktan sonra da yaşamınız boyunca üniversitemizin temsilcileri olmaya devam edeceksiniz. En büyük dileğim, sizlerin yeniliklere açık, sürekli öğrenmeye istekli, araştıran ver sorgulayan, ülkemizin sorunlarına karşı duyarlı, sorun çözme yeteneği olan, demokrasiye, hukuka ve insan haklarına saygılı, etik değerlere bağlı, erdemli, sağduyulu kişiler olarak vatanımıza, milletimize ve insanlığımıza hizmet etmenizdir."

Üniversiteyi birinci olarak tamamlayan Sosyal Hizmetler Bölümü öğrencisi Raziye Akarca ise "Yeniliklere açık, araştıran ve sorgulayan, ülke sorunlarına karşı duyarlı, sorun çözme yeteneğine sahip, demokrasiye, hukuka ve insan haklarına saygılı, tarih ve medeniyet bilincine sahip bireyler olarak devletimize ve milletimize hizmet etmek için gece gündüz çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.

Konuşmaların ardından üniversiteyi derece ile bitiren öğrencilere protokol üyeleri tarafından "Başarı Belgesi" verildi.

Daha sonra öğrenciler keplerini havaya fırlatarak mezuniyet sevinci yaşadı.

Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal Marşı, Kongre, Uşak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uşak Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika

Diyarbakır yolu üzerinde durdurulan tırda 20 milyon lira değerinde 275 kilogram eroin ele geçirildi 14:12 Diyarbakır yolu üzerinde durdurulan tırda 20 milyon lira değerinde 275 kilogram eroin ele geçirildi Kargocunun para karşılığı anlaştığı kadınları falakaya yatırdığı görüntüler ortaya çıktı 14:03 Kargocunun para karşılığı anlaştığı kadınları falakaya yatırdığı görüntüler ortaya çıktı Kaddafi'nin oğlu Saadi Kaddafi Türkiye'ye geldi! İlk açıklamayı Haberler.com'a yaptı 13:57 Kaddafi'nin oğlu Saadi Kaddafi Türkiye'ye geldi! İlk açıklamayı Haberler.com'a yaptı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aşı çağrısında bulundu: Asla zorlayıcılığa başvurmak istemiyoruz ancak imkanını değerlendirmek şarttır 13:25 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aşı çağrısında bulundu: Asla zorlayıcılığa başvurmak istemiyoruz ancak imkanını değerlendirmek şarttır Ailesi İstanbul'da kalmak istedi, Caner Erkin Karagümrük ile anlaştı 13:19 Ailesi İstanbul'da kalmak istedi, Caner Erkin Karagümrük ile anlaştı Emre Aşık'tan boşanan Yağmur Aşık, çocuklarının velayetini babaya veren hakime tehditler savurdu: Seni koltuğundan indireceğim 12:15 Emre Aşık'tan boşanan Yağmur Aşık, çocuklarının velayetini babaya veren hakime tehditler savurdu: Seni koltuğundan indireceğim
Su bidonuna düşen küçük Melek, boğularak hayatını kaybetti 11:58 Su bidonuna düşen küçük Melek, boğularak hayatını kaybetti Başakşehir'den bomba transfer! Ünlü yıldız James Rodriguez, yarın İstanbul'da 11:47 Başakşehir'den bomba transfer! Ünlü yıldız James Rodriguez, yarın İstanbul'da

Son Dakika Haberleri
14:15 Çaycı kadını taciz ettiği öne sürülen CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz hakkında soruşturma başlatıldı
14:07 Bülent Korkmaz ve Emre Akbaba Alanyaspor'da
14:02 Kargocunun para karşılığı anlaştığı kadınları falakaya yatırdığı görüntüler ortaya çıktı
13:59 İstanbul'da metronun simgesi değişti, sosyal medya ikiye bölündü
13:56 Kaddafi'nin oğlu Saadi Kaddafi Türkiye'ye geldi! İlk açıklamayı Haberler.com'a yaptı
13:32 Mesut Özil'in menajeri transfer iddiaları hakkında konuştu: Şüpheniz olmasın, 3 sene daha Fener'de
13:25 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aşı çağrısında bulundu: Asla zorlayıcılığa başvurmak istemiyoruz ancak imkanını değerlendirmek şarttır
13:21 Taliban, Kabil'deki üniversitede kız ve erkek öğrencilerin arasına perde çekti
13:19 Ailesi İstanbul'da kalmak istedi, Caner Erkin Karagümrük ile anlaştı
13:16 TOKİ indirim kampanyası 21 Eylül'de başlayacak! Yüzde 22 indirim yapılacak
Çaycı kadını taciz ettiği öne sürülen CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz hakkında soruşturma başlatıldı Çaycı kadını taciz ettiği öne sürülen CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz hakkında soruşturma başlatıldı         
14:16
Bülent Korkmaz ve Emre Akbaba Alanyaspor'da Bülent Korkmaz ve Emre Akbaba Alanyaspor'da         
14:07
İstanbul'da metronun simgesi değişti, sosyal medya ikiye bölündü İstanbul'da metronun simgesi değişti, sosyal medya ikiye bölündü         
13:59
Mesut Özil'in menajeri transfer iddiaları hakkında konuştu: Şüpheniz olmasın, 3 sene daha Fener'de Mesut Özil'in menajeri transfer iddiaları hakkında konuştu: Şüpheniz olmasın, 3 sene daha Fener'de         
13:32
Taliban, Kabil'deki üniversitede kız ve erkek öğrencilerin arasına perde çekti Taliban, Kabil'deki üniversitede kız ve erkek öğrencilerin arasına perde çekti         
13:21
TOKİ indirim kampanyası 21 Eylül'de başlayacak! Yüzde 22 indirim yapılacak TOKİ indirim kampanyası 21 Eylül'de başlayacak! Yüzde 22 indirim yapılacak         
13:16
Dünyaca mobilya devi Ikea, 100 bin şoför arıyor Dünyaca mobilya devi Ikea, 100 bin şoför arıyor         
12:03
Necati Şaşmaz'ın ses kaydı ortaya çıktı: Ben seçilmiş kişiyim Necati Şaşmaz'ın ses kaydı ortaya çıktı: Ben seçilmiş kişiyim         
11:53
50 liraya satılan halı izdihamı yarattı! Dakikalar içinde 750 adet ürün satıldı 50 liraya satılan halı izdihamı yarattı! Dakikalar içinde 750 adet ürün satıldı         
11:41
Bir annenin uyuşturucu operasyonu! Oğlunun gitarına gizlediği kamerayla gerçeği ortaya çıkardı Bir annenin uyuşturucu operasyonu! Oğlunun gitarına gizlediği kamerayla gerçeği ortaya çıkardı         
11:35
Cenk Tosun, 18 milyon TL'ye aldığı evin dekorasyonuna 15 milyon TL harcadı Cenk Tosun, 18 milyon TL'ye aldığı evin dekorasyonuna 15 milyon TL harcadı         
11:17
Mehmet Ali Erbil, yeni aşkıyla görüntülendi! Sevgilisi, kendisinden 40 yaş küçük Mehmet Ali Erbil, yeni aşkıyla görüntülendi! Sevgilisi, kendisinden 40 yaş küçük         
11:09
Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Pelkas, saha kenarına idrarını yaptı Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Pelkas, saha kenarına idrarını yaptı         
10:42
Kaybolan 3 yaşındaki otizmli çocuk, 4 gün sonra sağ bulundu Kaybolan 3 yaşındaki otizmli çocuk, 4 gün sonra sağ bulundu         
10:40
Çaycı kadını taciz ettiği iddiasıyla CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz, görevden alındı Çaycı kadını taciz ettiği iddiasıyla CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz, görevden alındı         
10:34
Ünlü iş insanının oğlunun bademcik ameliyatı sonrası küçük dilini kestiler Ünlü iş insanının oğlunun bademcik ameliyatı sonrası küçük dilini kestiler         
09:38
Salih Bademci, İlk ve Son filmdeki sevişme sahnelerini anlattı Salih Bademci, İlk ve Son filmdeki sevişme sahnelerini anlattı         
09:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2021 14:21:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Uşak Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement