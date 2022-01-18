Üye Girişi
Uşak Üniversitesinde tasarlanan desenlerle süslü tekstil ürünleri 15 ülkede - Son Dakika

Uşak Üniversitesinde tasarlanan desenlerle süslü tekstil ürünleri 15 ülkede

18.01.2022 11:34

Uşak Üniversitesi Deri Tekstil ve Seramik Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde tasarlanan desenleri taşıyan ev tekstili ürünleri, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 15 ülkeye ihraç ediliyor.

Uşak Üniversitesi Deri Tekstil ve Seramik Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde tasarlanan desenleri taşıyan ev tekstili ürünleri, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 15 ülkeye ihraç ediliyor.

Üniversite bünyesinde 2019'da kurulan Deri Tekstil ve Seramik Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde, akademik çalışmaların yanı sıra bölge sanayisinin ihtiyacına yönelik çalışmalar yapılıyor.

Uşak Üniversitesi, ev tekstili alanında faaliyet gösteren bir firmayla 2 yıl önce protokol imzaladı. Protokol kapsamında üniversitede akademisyenlerden oluşturulan 10 kişilik ekip, ev tekstili alanında desen tasarlıyor. Tasarlanan desenleri taşıyan ev tekstili ürünleri, 15 ülkeye ihraç ediliyor.

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, AA muhabirine, tasarım merkezinin 2 yılda bölgenin ve ülkenin ihtiyaçlarına cevap verecek duruma geldiğini söyledi.

Başka firmalarla da anlaşmalar imzaladıklarını aktaran Savaş, şöyle devam etti:

"Özellikle ev, otel tekstili alanında yapmış olduğumuz tasarımlar, Avrupa'nın birçok ülkesinde satılıyor. Bundan dolayı büyük bir gurur duymaktayız. Her şeyden önce bölgemizdeki birçok kuruluş, Avrupa'dan tasarım alıp, bunları ülkemizde üretip satmaktaydılar. Artık tasarımların Uşak Üniversitesi bünyesindeki ekip tarafından yapılıyor olması bizi gerçekten gururlandırmaktadır. Bu başarılarından dolayı bütün tasarım merkezi ekibimize teşekkür ediyorum."

"İki yıldır güzel şeyler çıkartıyoruz"

Üniversitede tasarlanan desenleri kullanarak ürünler üreten tekstil firmasının desen şefi Celal Dere, iki yıldır Uşak Üniversitesi ile iş birliği içinde olduklarını söyledi.

Ev ve otellere yönelik tekstil ürünleri imal ettiklerini anlatan Dere, şunları kaydetti:

"İki yıl önce Uşak Üniversitesi ile bir protokol imzaladık. Bu protokolle birlikte bize destek oluyorlar. Daha önceleri yurt dışından aldığımız desenleri şu anda Uşak Üniversitesinin desen tasarım ekipleriyle yapıyoruz. İki yıldır güzel işler çıkartıyoruz. Bu çalışmayla birlikte iş akışımız hızlandı hem de tasarımları yurt dışından aldığımızda çok yüksek fiyatlarla alıyorduk. Böylelikle maliyet açısından da kazancımız oldu."

Merkezdeki öğretim görevlilerinden Neslihan Öpöz, firmanın müşteri portföyünü analiz edip, dünyadaki trendleri de takip ederek tasarımlar yaptıklarını söyledi.

Öpöz, tasarladıkları desenlerin kullanıldığı ürünlerin birçok ülkeye ihraç edilmesinin kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

Uşak Üniversitesinde tasarlanan desenlerle süslü tekstil ürünleri 15 ülkede
Uşak Üniversitesinde tasarlanan desenlerle süslü tekstil ürünleri 15 ülkede
Uşak Üniversitesinde tasarlanan desenlerle süslü tekstil ürünleri 15 ülkede

YORUMLAR
500

Uşak Üniversitesi, Araştırma, Seramik, Uşak, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uşak Üniversitesinde tasarlanan desenlerle süslü tekstil ürünleri 15 ülkede - Son Dakika


Metrelerce yükseklikteki intiharı engellemek için balkondan balkona atladı Metrelerce yükseklikteki intiharı engellemek için balkondan balkona atladı         
17:46
DEVA Partisi'nde Sezen Aksu istifası! Babacan'ın destek mesajına tepki gösterip, görevini bıraktı DEVA Partisi'nde Sezen Aksu istifası! Babacan'ın destek mesajına tepki gösterip, görevini bıraktı         
17:38
Bir Sezen Aksu yorumu da Nihat Hatipoğlu'ndan geldi Bir Sezen Aksu yorumu da Nihat Hatipoğlu'ndan geldi         
16:33
Gülşen'in eleştiri yağmuruna tutulan elbisesinin fiyatı ortaya çıktı! Tamı tamına 7 bin 500 TL Gülşen'in eleştiri yağmuruna tutulan elbisesinin fiyatı ortaya çıktı! Tamı tamına 7 bin 500 TL         
15:53
Son Dakika! Seçim barajı ne olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim yaklaşımımız barajın yüzde 7 olması yönünde Son Dakika! Seçim barajı ne olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim yaklaşımımız barajın yüzde 7 olması yönünde         
14:37
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iddialı sözler: Kur da düşecek faiz de, 2022 bizim en parlak yılımız olacak Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iddialı sözler: Kur da düşecek faiz de, 2022 bizim en parlak yılımız olacak         
14:15
Sezen Aksu'ya tepki gösterenlere Defne Samyeli'den sert çıkış: Çapsız insanlar Sezen Aksu'ya tepki gösterenlere Defne Samyeli'den sert çıkış: Çapsız insanlar         
13:55
Karadeniz gazı için 14.8 milyar TL'lik ödenek ayrıldı! 2022 yatırım ajandasında yer aldı Karadeniz gazı için 14.8 milyar TL'lik ödenek ayrıldı! 2022 yatırım ajandasında yer aldı         
13:31
İmamoğlu'ndan çıkan iddialara cevap: Bana ders vermeye kalkmasınlar akıllarını başlarından alırım İmamoğlu'ndan çıkan iddialara cevap: Bana ders vermeye kalkmasınlar akıllarını başlarından alırım         
12:47
Ünlü isimlerden Sezen Aksu'ya destek: O bir ozandır ve yalnız değildir! Ünlü isimlerden Sezen Aksu'ya destek: O bir ozandır ve yalnız değildir!         
11:27
Son Dakika! Sezen Aksu'ya 5 yıl sonra tepki gösterenler kervanına Devlet Bahçeli de katıldı: Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme Son Dakika! Sezen Aksu'ya 5 yıl sonra tepki gösterenler kervanına Devlet Bahçeli de katıldı: Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme         
11:12
Köye inen 8 aç kurt, köpeği böyle parçaladı Köye inen 8 aç kurt, köpeği böyle parçaladı         
10:59
Saniyeler önce sezdiler! Kayseri'deki deprem öncesi hayvanların kaçışma anları kamerada Saniyeler önce sezdiler! Kayseri'deki deprem öncesi hayvanların kaçışma anları kamerada         
10:33
Devlet Bahçeli, Saadet liderine geçmiş olsun dememiş! Temel Karamollaoğlu geçmiş olsun dileklerini ileten kişileri paylaştı! Devlet Bahçeli, Saadet liderine geçmiş olsun dememiş! Temel Karamollaoğlu geçmiş olsun dileklerini ileten kişileri paylaştı!         
10:17
Sahne kıyafetleri ile gündemden düşmeyen Gülşen: Boşanmıyorum, eleştiriler de beni etkilemiyor! Sahne kıyafetleri ile gündemden düşmeyen Gülşen: Boşanmıyorum, eleştiriler de beni etkilemiyor!         
09:54
"Ona eğitim verdiğimiz için utanıyorum" diyen profesöre Selçuk Bayraktar'tan cevap: Yaptığınız soykırımlardan utanın "Ona eğitim verdiğimiz için utanıyorum" diyen profesöre Selçuk Bayraktar'tan cevap: Yaptığınız soykırımlardan utanın         
08:28
Şarkı sözlerinden dolayı tepki toplayan Sezen Aksu, evinin önünde protesto edildi Şarkı sözlerinden dolayı tepki toplayan Sezen Aksu, evinin önünde protesto edildi         
07:36

Son Dakika Haberleri
17:45 Metrelerce yükseklikteki intiharı engellemek için balkondan balkona atladı
17:44 İsmail Kartal'ın toplantıya yalnız çıkması taraftarları çıldırttı
17:38 DEVA Partisi'nde Sezen Aksu istifası! Babacan'ın destek mesajına tepki gösterip, görevini bıraktı
17:25 Ölen adamın mezar taşına yazdırdığı satırlar sosyal medyada gündem oldu
17:18 Bakan Fahrettin Koca'dan hastanede hamile hemşirenin darbedilmesine ilk tepki
17:01 Başakşehir'deki hastanede hamile hemşireyi darbeden saldırganlar tutuklandı
16:34 Konut fiyatlarında rekor artış! Önceki yıla göre yüzde 50 yükseldi
16:32 Bir Sezen Aksu yorumu da Nihat Hatipoğlu'ndan geldi
16:31 Son sözleri "abla beni kurtar" oldu! Boşanma davasına 1 gün kala öldürüldü
15:52 Gülşen'in eleştiri yağmuruna tutulan elbisesinin fiyatı ortaya çıktı! Tamı tamına 7 bin 500 TL
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2022 17:51:52. #1.12#
SON DAKİKA: Uşak Üniversitesinde tasarlanan desenlerle süslü tekstil ürünleri 15 ülkede - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement