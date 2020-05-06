Uşak Üniversitesinden sağlık personeline çamaşır makinesi hediyesi ile destek - Son Dakika

Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi, kentteki özel kurumların yardımıyla 112 Acil sağlık personellerine özel tulum ve üniformalarını yıkayabilmeleri amacıyla 11 adet çamaşır makinesi ve 10 adet kurutma makinesi hediye etti.



Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi, Uşak İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarında görev yapan sağlık personeline destek amacıyla harekete geçti. Bu kapsamda sağlık personellerine korona virüse (Covid-19) karşı korunabilmesi amacıyla sürekli giydikleri özel tulumlarını ve üniformalarını yıkayabilmeleri adına, 11 adet çamaşır makinesi ve 10 adet kurutma makinesi hediye edildi.



"Maddi manevi desteklerimiz devam ediyor"



Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Tüm dünyanın etkilendiği zorlu pandemi sürecinde, gece gündüz vatandaşlarımız için kendini siper eden sağlık çalışanlarımıza maddi ve manevi desteklerimiz devam ediyor. Sağlık çalışanlarına her türlü destek konusunda yardımlarını esirgemeyen kurumlarımıza ve yardım severlere teşekkür ediyoruz" dedi. - UŞAK