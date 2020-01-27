Uşak Valiliği, depremzedelere 3 bin 500 battaniye daha gönderdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uşak Valiliği, depremzedelere 3 bin 500 battaniye daha gönderdi - Son Dakika

Uşak Valiliği, depremzedelere 3 bin 500 battaniye daha gönderdi

7 saat önce

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye 3 bin 500 battaniye daha gönderdiklerini bildirdi.

Uşak Valiliği, depremzedelere 3 bin 500 battaniye daha gönderdi, System.String[]

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye 3 bin 500 battaniye daha gönderdiklerini bildirdi.

Vali Funda Kocabıyık, yaptığı yazılı açıklamada, depremin ardından, battaniye üretim merkezlerinden Uşak'tan bölgeye acil olarak battaniye sevk ettiklerini aktardı.

İlk iki günde 20 bin battaniyenin depremzedeler için yola çıkarıldığını aktaran Kocabıyık, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yaşanan acı felaketin ardından tüm yurtta aynı acıyı hisseden bir milletin ferdi olmaktan duyduğum gururu anlatamam. Depremzedelerimizin soğuktan korunması için bölgeye tırlarla battaniye göndermeye başladık. Bugün de 3 bin 500 adet daha battaniyeyi yola çıkardık. Böylelikle toplam 23 bin 500 battaniyeyi deprem bölgesine ulaştırmış olacağız. Böyle zor durumlarda 7'den 70'e herkesin toplumsal bir dayanışmaya giriştiği başka bir memleket var mıdır? Tüm Türkiye yaşanan felaketin yaralarını hafifletmek için elinden gelenin fazlasını yapmaktadır. Tüm Türkiye'ye bu vesile ile teşekkür ediyorum."

Funda Kocabıyık, Elazığ, Uşak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 05:12 Kaynak: AA
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