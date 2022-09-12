Sel felaketinden mağdur olanlar için Uşak Valiliğinin düzenlediği yardım kampanyasına, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( AFAD ), Uşak Ticaret ve Sanayi Odası, Uşak Organize Sanayi Bölgesi ve Uşak Karma Organize Sanayi Bölgesince destek verildi.

Kaynak: AA

Uşak Organize Sanayi Bölgesi, Pakistan, Uşak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Pakistan'daki selzedeler için Uşak'tan iki araçla yardım gönderildi - Son Dakika

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