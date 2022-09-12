Pakistan'daki selzedeler için Uşak'tan iki araçla yardım gönderildi - Son Dakika
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Pakistan'daki selzedeler için Uşak'tan iki araçla yardım gönderildi

12.09.2022 13:20
Pakistan'daki selzedeler için Uşak'tan iki araçla yardım gönderildi

Uşak Valiliği koordinesinde hazırlanan yardımları taşıyan tır ve kamyon, Pakistan'daki selden etkilenenlere ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Uşak Valiliği koordinesinde hazırlanan yardımları taşıyan tır ve kamyon, Pakistan'daki selden etkilenenlere ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Sel felaketinden mağdur olanlar için Uşak Valiliğinin düzenlediği yardım kampanyasına, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Uşak Ticaret ve Sanayi Odası, Uşak Organize Sanayi Bölgesi ve Uşak Karma Organize Sanayi Bölgesince destek verildi.

Gıda ve temizlik ürünlerinin bulunduğu koliler, Uşak Organize Sanayi Bölgesi'nde birer tır ve kamyona yüklendi.

Daha sonra araçlar, sel bölgesine uğurlandı.

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Kaynak: AA

Uşak Organize Sanayi Bölgesi, Pakistan, Uşak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'daki selzedeler için Uşak'tan iki araçla yardım gönderildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pakistan'daki selzedeler için Uşak'tan iki araçla yardım gönderildi - Son Dakika
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