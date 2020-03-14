Uşak Valiliği'nden koronavirüs önlemleri - Son Dakika
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Uşak Valiliği'nden koronavirüs önlemleri

6 saat önce

Uşak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında son 10 günde 60 eczane, ecza deposu, temizlik ürünü satan market ve iş yerinde 95 ürün grubunda denetim yapıldığı bildirildi.

Uşak Valiliği'nden koronavirüs önlemleri, System.String[]

Uşak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında son 10 günde 60 eczane, ecza deposu, temizlik ürünü satan market ve iş yerinde 95 ürün grubunda denetim yapıldığı bildirildi.

Uşak Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, koronovirüs sonrası fahiş fiyat uygulayan fırsatçılara karşı denetimlerin sıklaştırıldığı belirtildi.

Son 10 günde 60 eczane, ecza deposu, temizlik ürünü satan market ve iş yerinde 95 ürün grubunun denetlendiğinin bildirildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Denetim sonuçları anlık olarak Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne bildirilmiştir. Aynı zamanda gerek CİMER gerekse HFA (Haksız Fiyat Artışı) sistemine düşen şikayetlerle ilgili olarak anında denetim gerçekleştirilmiş ürün alış ve satış belgeleri temin edilerek tutanağa bağlanmıştır. Piyasa gözetim faaliyetlerimiz il müdürlüğümüz elemanlarınca iki grup halinde gerçekleştirilmeye devam etmektedir. Bu denetimlerin yanında özellikle gıda ürünlerinde görülmeye başlanan haksız fiyat artışları da denetim ve gözetim planımız kapsamına alınmış, bu konuda da çalışmalarımız başlamıştır."

Vatandaşların haksız fiyat artışlarını Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Artışı Sistemi, CİMER, ALO 175 Tüketici Hattı ve Ticaret İl Müdürlüğüne başvurarak iletebilecekleri kaydedildi.

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Uşak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 02:12 Kaynak: AA
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