Uşak Valiliğinden gazetecilere, koruyucu tulum, maske ve siperlik - Son Dakika

Uşak Valiliği, kentte görev yapan gazetecilere maske, siperlik ve koruyucu tulum hediye etti.

Uşak Valisi Kocabıyık, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehlikesine karşın gazetecilerin toplumun doğru bilgilendirmesi için fedakarca görev yapmayı sürdürdüğünü belirtti.

Salgından korunmak için herkese önemli görevler düştüğünü vurgulayan Kocabıyık, "Her insanımız çok değerli. Lütfen evde kalın. Bizler için görevlerinin başında olan tüm meslek gruplarındaki arkadaşlarımız vatandaşlarımızdan bunu bekliyor. Sizler evde kalın, sağlıklı kalın." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Uşak Valisi Kocabıyık başkanlığında, Belediye Başkanı Mehmet Çakın ve diğer ilgililerin katılımıyla video konferans üzerinden toplantı yapıldı.

Kocabıyık, kentte, koronavirüs salgınıyla mücadelede uyumlu bir çalışma yapıldığını bildirdi.