Uşak Valiliğinden sokak hayvanlarına mama desteği - Son Dakika

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, İl Özel İdaresi tarafından sokak hayvanlarına verilmesi için temin edilen bin 200 kilogramlık mamayı hayvanseverlere teslim etti.

Kocabıyık, Karayolları 25'inci Şube Şefliği'nde bir araya geldiği hayvanseverlerle sohbet etti, sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılamanın iyi bir insan olmanın da gereği olduğunu söyledi.

Yeni tip koranavirüs (Kovid-19) sürecinde sokak hayvanları için de gerekli özenin gösterildiğine dikkati çeken Kocabıyık, "Bu dönemde duyarlı vatandaşlarımız da bizlerle birlikte sokak hayvanlarını beslemekle ilgili büyük çaba verdi. İlimizde pandemi sürecinde hayvanseverlerimiz sosyal medya üzerinden bir araya gelerek her gün düzenli olarak besleme çalışması yaptı. Sokak hayvanlarını düşünen, yardım eden, ihtiyaçlarını karşılayan tüm insanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum." dedi.

Kocabıyık, İl Özel İdaresi tarafından sokak hayvanları için temin edilen bin 200 kilogram mamayı hayvanseverlere teslim etti.