Uşak Valiliğinden vatandaşlara doğalgaz uyarısı - Son Dakika

Uşak Valiliğinden vatandaşlara doğalgaz uyarısı

14.12.2020 14:49
Uşak Valiliğinden vatandaşlara doğalgaz uyarısı, System.String[]

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, doğalgaz patlamalarının ardından vatandaşları uyardı.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, doğalgaz patlamalarının ardından vatandaşları uyardı. Yetkililer haricinde vatandaşların servis kutularına herhangi bir işlem yapmamalarına dikkat çekti.

Uşak'ta öğle saatlerinde farklı noktalarda doğalgaz patlamaları meydana geldi. İlk belirlemelere göre 5 kişinin yaralandığı olayın ardından geniş güvenlik önemleri alındı. Uşak Valisi Funda Kocabıyık ise yazılı açıklamada bulunarak vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada, "Bildiğiniz üzere ilimizde doğalgaz ana boru hattında meydana gelen hasar giderilmişti. İlimizin tamamına doğalgaz verilmesi işin UDŞ ekipleri görevlendirilmiştir. Bina girişlerindeki servis kutularında kurulum işlemleri, ekipler tarafından gerçekleştirilmekte ve gerekli kontroller yapılmaktadır. Bu süreçte vatandaşlarımızın ekipler gelmeden herhangi bir işlem yapmamaları önemle rica olunur. Tehlikeye mahal vermemesi için uzman ekipler beklenmeli ve herhangi bir durumda Alo 187 aranmalıdır" ifadeleri yer aldı. - UŞAK

Uşak Valiliğinden vatandaşlara doğalgaz uyarısı

Funda Kocabıyık, Doğalgaz, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uşak Valiliğinden vatandaşlara doğalgaz uyarısı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan: Yılbaşında 3 günlük bir kısıtlamanın olumlu olacağını düşünüyorum KKTC'nin yerli ve milli otomobili GÜNSEL, dünya basınında büyük ses getirdi Mağdurlardan aldıkları paralarla fotoğraf çektiren dolandırıcılar yakalandı Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren olay! Komşularını baklava ikram edip uyuttuktan sonra engelli kızlarını kaçırdı CHP Adana Milletvekili Şevkin'den Sağlık Bakanı Koca'ya çağrı: Derhal boş hastaneleri açın Malatya yenilgisi sonrası Ali Koç'tan Erol Bulut kararı Uğur Arslan'dan anlamlı koronavirüs projesi! Başrollerde Murat Övüç ve Nuri Alço yer aldı
İBB yönetiminden İstanbul'da suya yüzde 40 zam talebi İBB yönetiminden İstanbul'da suya yüzde 40 zam talebi         
14:31
İsrail gazetesinden Joe Biden'a şaşırtan çağrı: Türkiye üç kıtayı kapsayan bir güç, Ankara ile aranı iyi tut İsrail gazetesinden Joe Biden'a şaşırtan çağrı: Türkiye üç kıtayı kapsayan bir güç, Ankara ile aranı iyi tut         
14:20
Uşak'ta 2 ayrı noktada doğalgaz patlaması! 5 vatandaşımız yaralandı Uşak'ta 2 ayrı noktada doğalgaz patlaması! 5 vatandaşımız yaralandı         
14:07
Dağlık Karabağ'da ateşkes bozuldu! Rusya, çatışmanın yaşandığı iki köye yerleştiğini harita ile duyurdu Dağlık Karabağ'da ateşkes bozuldu! Rusya, çatışmanın yaşandığı iki köye yerleştiğini harita ile duyurdu         
13:49
Galatasaraylı Diagne, ülkesi Senegal'de eğitim gördüğü ilkokulu yeniletti Galatasaraylı Diagne, ülkesi Senegal'de eğitim gördüğü ilkokulu yeniletti         
12:55
Alman biyoteknoloji şirketi koronavirüse karşı etkili ilaç buldu Alman biyoteknoloji şirketi koronavirüse karşı etkili ilaç buldu         
12:46
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu: İngilizlerden geri alınan ata tohumları paha biçilmez Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu: İngilizlerden geri alınan ata tohumları paha biçilmez         
11:32
Bill Gates'ten korkutan koronavirüs tahmini: Nisan 2021'e kadar 200 bin kişi daha ölebilir Bill Gates'ten korkutan koronavirüs tahmini: Nisan 2021'e kadar 200 bin kişi daha ölebilir         
11:08
Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün hesaplarda olacak Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün hesaplarda olacak         
10:12
Arkadaşının altınlarını sahtesiyle değiştirip eşine otomobil almış Arkadaşının altınlarını sahtesiyle değiştirip eşine otomobil almış         
09:53
Avusturyalı siyasetçi kürsüde kolaya korona testi yaptı, sonuç pozitif çıktı Avusturyalı siyasetçi kürsüde kolaya korona testi yaptı, sonuç pozitif çıktı         
08:42
Hülya Açıkgöz'den ihanet uğradığı ileri sürülen kardeşi Hadise'ye boynuz emojisiyle gönderme yaptı Hülya Açıkgöz'den ihanet uğradığı ileri sürülen kardeşi Hadise'ye boynuz emojisiyle gönderme yaptı         
07:52
Serenay Sarıkaya'nın tazminat başvurusunu mahkeme reddetti Serenay Sarıkaya'nın tazminat başvurusunu mahkeme reddetti         
22:16
Ebru Polat, derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle verdiği pozla hayranlarını mest etti Ebru Polat, derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle verdiği pozla hayranlarını mest etti         
21:49
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Çin'den gelecek aşının arkasındaki tehlikeye dikkat çekti Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Çin'den gelecek aşının arkasındaki tehlikeye dikkat çekti         
21:24
İrem Derici'den eski sevgilileriyle ilgili bomba itiraf: Görünce kuduruyorum İrem Derici'den eski sevgilileriyle ilgili bomba itiraf: Görünce kuduruyorum         
21:15
Alkol şişede durduğu gibi durmuyor! Koronavirüsün zirve yaptığı şu günlerde İngiliz gençler sosyal mesafeyi unuttu Alkol şişede durduğu gibi durmuyor! Koronavirüsün zirve yaptığı şu günlerde İngiliz gençler sosyal mesafeyi unuttu         
20:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2020 15:13:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Uşak Valiliğinden vatandaşlara doğalgaz uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei