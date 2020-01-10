Uşak Valisi 'Çalışan Gazeteciler Günü'nde basın mensuplarını ağırladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uşak Valisi 'Çalışan Gazeteciler Günü'nde basın mensuplarını ağırladı - Son Dakika

Uşak Valisi 'Çalışan Gazeteciler Günü'nde basın mensuplarını ağırladı

6 saat önce

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' dolayısıyla yerel ve ulusal basın temsilcileriyle kahvaltıda bir araya geldi.

Uşak Valisi 'Çalışan Gazeteciler Günü'nde basın mensuplarını ağırladı, System.String[]

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' dolayısıyla yerel ve ulusal basın temsilcileriyle kahvaltıda bir araya geldi. Vali Kocabıyık, "Toplumun ortak sesi olan gazetecilik mesleği kamuoyunun vicdanını temsil etmektedir" dedi.


Uşak Valisi Funda Kocabıyık, 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü'ne özel her yıl 10 Ocak'ta kutlanan "Çalışan Gazeteciler Günü"ne özel gazetecilik mesleğini icra edenlerle kahvaltı etkinliğinde bir araya geldi. Etkinlikte gazetecilik mesleğinin toplum içerisinde ortak bir anlayışın oluşturulmasında önemli bir misyon üstlendiğini belirten Kocabıyık, "En zor şartlarda toplumda yaşanan olayları doğru ve tarafsız bir şekilde ortaya koyan, toplumun ortak sesi olan gazetecilik mesleği kamuoyunun vicdanını temsil etmektedir" diye konuştu.


"Gazeteci olayları doğru ve tarafsız aktarandır"


Vali Kocabıyık konuşmasının devamında, "Yerel ve ulusal basınımızın değerli temsilcileri; öncelikle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününüzü kutluyor, bu vesile ile düzenlemiş olduğumuz kahvaltıya katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. İlimizde göreve başladığımız 1 yıllık süreyi geride bırakırken, Uşak halkının ve Uşak basınının bana ve makamımıza göstermiş olduğu teveccühten dolayı memnuniyetimi belirtmek isterim. Toplumların temel ihtiyaçlarından olan basın, sadece haber alma hakkının temsilcisi değil aynı zamanda bireylerin hak ve hürriyetlerinin korunması, kamuoyunun bilinçlendirilmesi, huzur ve güven ortamının güçlendirilmesi, kültürel etkileşimin sağlanmasında ve toplum içerisinde ortak bir anlayışın oluşturulmasında önemli bir misyon üstlenmektedir. En zor şartlarda toplumda yaşanan olayları doğru ve tarafsız bir şekilde ortaya koyan, toplumun ortak sesi olan gazetecilik mesleği kamuoyunun vicdanını temsil etmektedir. Medyanın bağımsızlığını en iyi biçimde sağlama hususunda, hukuki düzenlemeler kadar, basın mensuplarının meslek ahlakına ve tarafsızlık ilkesine uymaları da önem taşımaktadır. İletişimin hızla küreselleştiği günümüzde insanlığın geleceği bakımından farklı görüş ve düşüncüleri nesnel bir şekilde ortaya koyan tarafsız bir basının, toplumun bilinçlenmesinde, barış, huzur ve güven ortamının güçlenmesinde büyük payı vardır. Milletçe yakaladığımız güven ve istikrar ortamını koruyarak birlik, beraberlik ve bütünlük içinde Cumhuriyetimizin temel değerini her türlü sosyal ve siyasi tartışmanın üzerinde tutmak, başta basın camiası olmak üzere hepimizin önceliği olmalıdır. Toplumsal gelişmemizde, demokrasimizin sağlıklı işlemesi ve yerleşerek kökleşmesinde hayati bir sorumluluk üstlenen basın mensuplarımızın, görevlerini çağdaş imkanlarla daha verimli şekilde yerine getirebilmelerine büyük önem veriyoruz. Milletimizin duygu ve düşüncelerine tercüman olan, özveri ile çalışan, ilkeli ve tarafsız yayıncılık anlayışı ile görev yapan siz kıymetli basın mensuplarımıza katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyor, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününüzü tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi. - UŞAK

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Funda Kocabıyık, Uşak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 04:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Seri Muhakeme Usulü ilk kez uygulandı! Suçunu kabul etti, cezası yarı yarıya düştü
Gitmemek için babasını bıçakladığı yetiştirme yurduna teslim edildi Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak

Son Dakika Haberleri
23:16 KİLYOS'TA BALIKÇI TEKNESİNE ÇARPAN TANKER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika
23:16 KİLYOS'TA KAYIP 3 KİŞİNİN TESPİT EDİLDİĞİ NOKTADAKİ ÇALIŞMALAR GÖRÜNTÜLENDİ - 1 - Son Dakika
23:15 Usulsüz sağlık kurulu raporu operasyonuna 52 gözaltı - Son Dakika
23:15 İNŞAAT SIRASINDA KAYAN TOPRAĞIN ALTINDA KALAN İŞÇİ YARALI KURTARILDI (2) - Son Dakika
23:15 Şenol Güneş Galatasaray'ın kampını ziyaret etti - Son Dakika
21:41 Taksici kadın müşterisini darp edip arabadan attı iddiası - Son Dakika
21:19 Tunceli'de ilçeyi sokağa döken cinsel istismar şüphelisi kendisini ağaca astı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2020 23:22:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Uşak Valisi 'Çalışan Gazeteciler Günü'nde basın mensuplarını ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]