Uşak Valisi Funda Kocabıyık, AA'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Anadolu Ajansının (AA) 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Vali Kocabıyık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Anadolu Ajansının 102. kuruluş yıl dönümü kutluyor, tüm ajans çalışanlarına kolaylıklar ve başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın da yayınladığı kutlama mesajında "Milli Mücadele yıllarında Anadolu'nun sesi olmak için kurulan, günümüzde ise dünyanın en saygın haber kuruluşları arasında yerini istikrarla koruyan Anadolu Ajansının 102. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." açıklamasını yaptı.

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş ve Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş da yayımladıkları mesajlarla AA'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı.