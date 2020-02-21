Uşak valisi funda kocabıyık çatlama meydana gelen barajda inceleme yaptı - Son Dakika

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Uşak valisi funda kocabıyık çatlama meydana gelen barajda inceleme yaptı
6 saat önce
Uşak Valisi Funda Kocabıyık çatlama meydana gelen barajda inceleme yaptı. Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 07:28 Kaynak: DHA
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