Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Köyleri Ziyaret Etti

Uşak
Valisi Funda Kocabıyık
, merkeze bağlı Karakuyu
ve Akbulak köylerini ziyaret ettti.
Karakuyu köyüne giden Vali Kocabıyık, köy muhtarı Mehmet Özdemir
ve köylülerle sohbet etti.
Köyde yapılan yatırımlar ve verilen hizmetlerle ilgili bilgi veren Vali Funda Kocabıyık, köylerde yaşam kalitesinin arttığını söyledi.
İl genelinde köylerin su, kanalizasyon ve yol gibi temel problemlerinin çözüldüğünü, önemli yatırımların gerçekleştirildiğini anlatan Kocabıyık, "Artık köylerde yaşayan vatandaşlarımız temel problemlerin çözülmesiyle birlikte, günümüz şartlarında ortaya çıkan yeni talepleri yerine getirilmesi ve tespit edilen eksikliklerin giderilmesi hususunda gerekli hassasiyeti göstermeye devam ediyoruz. Önceki yıllarda yol ve içme suyu gibi talepler söz konusu iken, bugün köylerimizde doğalgaz, spor salonu, kapalı pazar yeri gibi talepler olması devletin imkan ve hizmetlerini vatandaşa en iyi şekilde yansıttığının göstergesidir." dedi.
Daha sonra Akbulak Köyüne geçen Kocabıyık muhtar Cemil Özkan ve köy halkı tarafından karşılandı.
Kocabıyık, köylere götürülen hizmetler konusunda değerlendirmelerde bulundu.
Vali Kocabıyık'a Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ömer Kalaylı, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma
Komutanı Albay Yalçın Baysal, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Nacar
ile ilgili daire müdürleri eşlik etti.