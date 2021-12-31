Uşak Valisi Funda Kocabıyık yeni yıl kapsamında ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, yeni yıl dolayısıyla birtakım ziyaretlerde bulunup, görev yapan personelin, huzurevinde kalan yaşlıların ve öğrencilerin yeni yılını kutladı.

Vali Kocabıyık, Uşak- Ankara kara yolundaki denetim noktasında görev yapan polislerle bir araya geldi.

Burada polislerin yeni yılını kutlayan Kocabıyık, daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ne giderek görev başındaki personelle bir araya geldi.

Cumhuriyet Polis Merkezi'ndeki polisleri de ziyaret eden Kocabıyık, telsizden tüm polislerin yeni yılını kutladı.

Kocabıyık, telsiz mesajında şu ifadelere yer verdi:

"2021 yılını geride bırakırken vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak kamu düzenini temin etmek adına büyük bir özveri ve fedakarlıkla görev ve sorumluluklarınızı yerine getirdiniz. Özellikle salgın döneminde zaman mefhumu gözetmeden, yılmadan, yorulmadan göstermiş olduğunuz çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. 2022 yılının ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa sevgi, barış ve huzur getirmesini diliyor şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyor, yeni yılın sizlere ve fedakar ailelerinize sağlık ve huzur getirmesini temenni ediyorum."

Buradaki programının ardından sevgi evlerinde kalan çocuklarla ve huzurevinde kalan yaşlılarla bir araya gelen Kocabıyık, huzurevindeki yaşlılarla pasta kesti gökyüzüne balon bıraktı.

İzmir-Uşak kara yolundaki denetim noktasında görev yapan jandarma ekipleriyle de bir araya gelen Kocabıyık, burada da telsizden görev yapan tüm personelin yeni yılını kutladı.

Vali Funda Kocabıyık, Latife Hanım Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerle buluşmasında pasta kesti, öğrencilerin yeni yılını kutlayıp sohbet etti.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık yeni yıl dolayısıyla kentte bir takım ziyaretlerde bulundu.

Uşak-Ankara kara yolundaki polis denetim noktasında personelle bir araya gelen Kocabıyık, buradaki görevlilerin yeni yılını kutladı.

Ardından 112 Acil Merkezi'ndeki görevlilerin yeni yılını kutlayan Kocabıyık, daha sonra da Cumhuriyet Polis Merkezi'ne gitti.

Burada telsizden tüm görev yapan polislerin yeni yılını tebrik eden Kocabıyık, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Daha sonra da Demet Çocukevi'deki çocuklarla bir araya gelen Vali Funda Kocabıyık, ardından hUzurevindeki yaşlıların yeni yılını kutladı.

Buradaki yaşlılarla pasta kesen Kocabıyık, daha sonra da beraber gök yüzüne balon bıraktı.

İzmir-Uşak kara yolundaki jandarma uygulama noktasına gidip, burada da tüm personelin yeni yılını telsizden kutladı.

Buradaki programının ardından Latife Hanım Kız Öğrenci Yurdu'ndaki öğrencilerle bir araya gelen Kocabıyık, öğrencilerle sohbet edip, pasta kesti.