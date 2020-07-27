Uşak Valisi Kocabıyık, AA'nın "Karantina" kitabını inceledi - Son Dakika

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirleri tarafından tün dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde sessizliğe bürünen mekanlardan çektiği fotoğrafların yer aldığı "Karantina/Lockdown" albümünü inceledi.
AA ekibini kabul eden Vali Kocabıyık'a "Karantina/Lockdown" albümü hediye edildi, çalışma hakkında bilgi verildi.
Albümdeki fotoğrafları inceleyen Kocabıyık, birbirinden başarılı fotoğrafların yer aldığını söyledi.
Kocabıyık, "Karantina/Lockdown" albümünün hazırlanmasında emeği geçenleri kutlayarak AA çalışanlarına başarılar diledi.