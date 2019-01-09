Uşak Valisi Kocabıyık Aç Kalan Yılkı Atlarını Unutmadı
42 dakika önce
UŞAK Valisi Funda Kocabıyık, yiyecek bulamayınca yüksek kesimlerden aşağı inen yılkı atları için yem bıraktı.
UŞAK Valisi Funda Kocabıyık
, yiyecek bulamayınca yüksek kesimlerden aşağı inen yılkı atları için yem bıraktı. O anları ise sosyal medya hesabından 'Foto safari için muhteşem görüntüler' notuyla paylaştı. Uşak
Valiliği'ne geçen ekim ayında atanan, kentin ilk kadın valisi Funda Kocabıyık, Uşak ve Kütahya
arasındaki Murat Dağı
'nın yüksek kesimlerinde koloniler halinde yaşayan yılkı atlarını soğuk kış günlerinde unutmadı. Kar
altındaki besine ulaşmak için mücadele eden ve yüksek kesimlerden aşağılara inen yılkı atlarına, yem bıraktı. Vali Kocabıyık, o anları sosyal medya hesabından "Murat Dağı'ndaki yılkı atları, karın otları örtmesiyle aşağılara inmişler. Biz yemleme çalışması yapıyoruz, güzelliklere bakın. Foto safari için muhteşem görüntüler" notuyla paylaştı.
- Uşak
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 06:27 Kaynak: DHA
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