Son Dakika Haberleri: Uşak Valisi Kocabıyık Aç Kalan Yılkı Atlarını Unutmadı

Uşak Valisi Kocabıyık Aç Kalan Yılkı Atlarını Unutmadı

42 dakika önce

UŞAK Valisi Funda Kocabıyık, yiyecek bulamayınca yüksek kesimlerden aşağı inen yılkı atları için yem bıraktı.

Uşak Valisi Kocabıyık Aç Kalan Yılkı Atlarını Unutmadı, System.String[]
UŞAK Valisi Funda Kocabıyık, yiyecek bulamayınca yüksek kesimlerden aşağı inen yılkı atları için yem bıraktı. O anları ise sosyal medya hesabından 'Foto safari için muhteşem görüntüler' notuyla paylaştı.

Uşak Valiliği'ne geçen ekim ayında atanan, kentin ilk kadın valisi Funda Kocabıyık, Uşak ve Kütahya arasındaki Murat Dağı'nın yüksek kesimlerinde koloniler halinde yaşayan yılkı atlarını soğuk kış günlerinde unutmadı. Kar altındaki besine ulaşmak için mücadele eden ve yüksek kesimlerden aşağılara inen yılkı atlarına, yem bıraktı. Vali Kocabıyık, o anları sosyal medya hesabından "Murat Dağı'ndaki yılkı atları, karın otları örtmesiyle aşağılara inmişler. Biz yemleme çalışması yapıyoruz, güzelliklere bakın. Foto safari için muhteşem görüntüler" notuyla paylaştı.

- Uşak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 06:27 Kaynak: DHA

Murat Dağı, Funda Kocabıyık, Uşak, Güncel
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