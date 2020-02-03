Uşak Valisi Kocabıyık, Ertuğrul Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret etti - Son Dakika

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı'nın ikinci döneminin başlaması nedeniyle, Ertuğrul Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesine ziyaret gerçekleştirdi.

Vali Funda Kocabıyık, sınıfları gezdiği okulda, öğrencilerle sohbet etti, öğretmenlerden okulda yapılan faaliyetler ve eğitim çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Öğrencilerin iki haftalık tatilin ardından bugün yeniden bir araya gelmenin sevincini yaşadıklarını ifade eden Vali Kocabıyık, "Öğrencilerimizin gayretine ve şevkine tanık olmak geleceğe dair bizleri umutlandırmaktadır. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın, onlara en iyi imkanları sağlamaya çalışan velilerimizin, büyük fedakarlıklarla hizmet veren öğretmenlerimizin coşkusunu yürekten paylaşıyor, eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve idarecilerimize verimli bir çalışma dönemi olmasını diliyorum." dedi.

Ziyarette Kocabıyık'a, AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Vali Yardımcısı Muammer Balcı, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin eşlik etti.