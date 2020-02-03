Uşak Valisi Kocabıyık, Ertuğrul Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uşak Valisi Kocabıyık, Ertuğrul Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret etti - Son Dakika

Uşak Valisi Kocabıyık, Ertuğrul Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret etti

6 saat önce

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı'nın ikinci döneminin başlaması nedeniyle, Ertuğrul Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesine ziyaret gerçekleştirdi.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı'nın ikinci döneminin başlaması nedeniyle, Ertuğrul Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesine ziyaret gerçekleştirdi.

Vali Funda Kocabıyık, sınıfları gezdiği okulda, öğrencilerle sohbet etti, öğretmenlerden okulda yapılan faaliyetler ve eğitim çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Öğrencilerin iki haftalık tatilin ardından bugün yeniden bir araya gelmenin sevincini yaşadıklarını ifade eden Vali Kocabıyık, "Öğrencilerimizin gayretine ve şevkine tanık olmak geleceğe dair bizleri umutlandırmaktadır. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın, onlara en iyi imkanları sağlamaya çalışan velilerimizin, büyük fedakarlıklarla hizmet veren öğretmenlerimizin coşkusunu yürekten paylaşıyor, eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve idarecilerimize verimli bir çalışma dönemi olmasını diliyorum." dedi.

Ziyarette Kocabıyık'a, AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Vali Yardımcısı Muammer Balcı, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin eşlik etti.

Uşak Valisi Kocabıyık, Ertuğrul Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret etti

Funda Kocabıyık, Ertuğrul Gazi, Uşak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 05:55 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Belediye çöplüğünde 21 köpek ölü bulundu, gören isyan etti
Doğu Perinçek'in gülerek söylediği sözler tepki çekti: Şehit vermeden olmaz 32 yaşındaki Weng, ikinci çocuğuna hamileyken virüse yakalandı! Hastalığının adını öğrenemeden öldü BM'den çağrı: İdlib'de gerginlik azaltılsın

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 00:20:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Uşak Valisi Kocabıyık, Ertuğrul Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]