Uşak Valisi Kocabıyık'ın Ziyaretleri

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Uşak Kapalı ve Açık İnfaz Kurumu'nu ziyaret ederek iş atölyelerinde incelemelerde bulundu.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Uşak Kapalı ve Açık İnfaz Kurumu'nu ziyaret ederek iş atölyelerinde incelemelerde bulundu.



Kocabıyık'a ziyaretinde Uşak Cumhuriyet Başsavcısı Bünyami Korkmaz ve Adalet Komisyonu Başkanı İsmail Deniz tarafından kurum ve iş atölyeleri hakkında bilgiler verildi.



İş atölyelerini gezerek burada üretilen ürünlerin sergi ve satışının yapıldığı mağazalar hakkında bilgi alan Vali Kocabıyık daha sonra, kurum içinde faaliyet gösteren deri atölyesi ve satış mağazasını gezdi.



Ayakkabı, cüzdan, kemer, deri giyim gibi ürünlerini inceleyen Kocabıyık, burada yaptığı açıklamada, hükümlülerin infaz kurumunda bulundukları süreyi meslek öğrenerek ve öğrendikleri mesleği icra ederek vakit geçirmelerinin sağlandığını belirtti.



Atölyelerde çalışan hükümlülerin cezalarını tamamlarken bir yandan meslek öğrenirken bir yandan da gelir elde ettiklerine dikkati çeken Kocabıyık, tahliye edildiklerinde topluma üretken bireyler olarak katılıp hayata kaldıkları yerden devam edeceklerini ifade etti.



Ziyarette Kocabıyık'a, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, İl Jandarma Komutanı J. Albay Yalçın Baysal, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder eşlik etti.



Tuzla'da vefat eden er Umut Kayran'ın ailesine taziye ziyareti



Vali Kocabıyık, İstanbul Tuzla'daki birliğinde vatani görevini yaparken beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Piyade Er Umut Kayran'ın (21) ailesine taziye ziyaretinde bulundu.



Güneli köyünde ikamet eden Kayran ailesini evlerinde ziyaret eden Kocabıyık, merhumun annesi, babası ve yakınlarına baş sağlığı diledi.



Ziyaret sırasında merhum için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.



Ziyarette Vali Kocabıyık'a protokol üyelerinin yanı sıra İl Müftü Vekili İshak Göksel de eşlik etti.

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