Uşak Valisi Kocabıyık, Kovid-19'a karşı tedbirlerin elden bırakılmamasını istedi - Son Dakika

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik aşılamada mavi kategorideki kentler arasında yer alan Uşak'ta Vali Funda Kocabıyık, tedbirlere uyulmaya devam edilmesi gerektiğini bildirdi.

Sağlık Bakanlığınca açıklanan rakamlara göre, 13 Ağustos itibariyle kentteki aşılama oranı yüzde 75,3'e ulaştı.

Türkiye genelinde aşılama oranına göre "mavi" kategorideki kentler arasındaki yerini alan Uşak'ta, Valiliğin sosyal medya hesaplarından açıklama yapıldı.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, açıklamada, "Vatandaşlarımıza duyarlı davrandıkları için teşekkür ediyorum. Yine aynı dikkat ve hassasiyetle tedbirlere uymalıyız. Lütfen maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik kuralları başta olmak üzere alınan tüm tedbirlere uyalım. Aşılanmak beraberinde rehavet ve tedbirsizlik getirmesin." ifadelerine yer verdi.