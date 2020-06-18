Uşak Valisi Kocabıyık, orman yangını gözetleme kulesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, 1808 metre yükseklikteki Dişkaya Yangın Gözetleme Kulesi'nde, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla yapılan çalışmaları inceledi.

Vali Kocabıyık, kulede, Denizli Orman Bölge Müdürü Erhan Çetinkaya'dan bilgi aldı. Orman işçileriyle de bir araya gelen Kocabıyık, gençleştirme ve bakım çalışması yapan köylüleri de ziyaret etti.

Vali Kocabıyık, yaptığı açıklamada, Uşak'ta 223 bin 496 hektar orman arazisinin 11 gözetleme kulesinden 24 saat izlendiğini belirtti.

Orman yangınlarına karşı gerekli tedbirlerin alındığına dikkati çeken Kocabıyık, "Ormanlar ülkemizin en büyük zenginliklerinden. Ormanlarımızı korumak, genişletmek ve gelecek nesillere aktarmak öncelikli görevlerimiz arasında. Orman yangınlarına karşı tüm tedbirleri almış durumdayız. İl genelinde orman yangınlarına 9,16 dakikada müdahale edebiliyoruz. Bu oran Türkiye ortalamasının üzerinde. Aldığımız tedbirler önemli ancak orman yangınlarının çıkmaması için vatandaşlarımızın çok dikkatli davranması gerekiyor." dedi.

Kocabıyık'a ziyaretlerinde, vali yardımcıları Meral Batı Demirbaş, Ayşe Şeyda Çağlar, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, Uşak Orman İşletme Müdürü Ayhan Yalçın eşlik etti.