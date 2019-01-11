Uşak Valisi Kocabıyık, Şehit Ailelerini Ziyaret Etti

Uşak
Valisi Funda Kocabıyık
, Eşme
ilçesinde iki şehit ailesini ziyaret etti.
Vali Kocabıyık, ilk olarak Konak
Köyü'nde yaşayan Şehit Piyade Komando
Onbaşı Mustafa Eğerci
'nin annesi Eşe Eğerci'yi ziyaret etti.
Şehit annesi ve kardeşleriyle sohbet eden Kocabıyık, Anadolu insanının vatanına bağlılığının gönülden olduğunu ifade ederek "Eşe annemiz gibi annelerimiz olduğu sürece bu milletin aşamayacağı hiçbir sorun olamaz" dedi.
Eşe Eğerci'nin oğlunun şehitlik tazminatı ve maaşının tümünü okul yaptırmak için bağışladığını hatırlatan Vali Kocabıyık, şehit annesinin davranışının Türk milletinin göğsünü kabarttığını anlattı.
Vali Kocabıyık daha sonra aynı köyde oturan ve 1999 yılında meydana gelen Marmara
depreminde şehit düşen er Mustafa Eğerci'nin annesi Fatma Eğerci ve babası Muzaffer Eğerci'yi ziyaret etti.
Ziyaretlerinin ardından açıklamalarda bulunan Vali Funda Kocabıyık, "Fedakarlıkların ve kahramanlıkların en güzel örneklerini gösteren şehitlerimize ve gazilerimize her zaman minnet duymaktayız. Bu kahramanlarımızı dünyaya getirip, milli ve manevi değerlerine sahip birer evlat olarak yetiştiren değerli ailelerine de şahsım ve Uşak halkı adına şükranlarımı sunuyorum. Şehit ve gazilerimizin aileleri evlatlarıyla ne kadar gurur duysalar azdır". dedi.
Ziyaretlerde oldukça duygulandığını ifade eden Vali Funda Kocabıyık, şöyle konuştu:
"Bugün ailelerini ziyaret ettiğimiz iki şehidimiz, aynı isim ve soy ismi taşıyan, birer yıl ara ile şehit düşmüş olan iki kuzen olması içimizi acıtmış olsa da, Konak köyü halkı ve aileleri adına gurur vesilesidir. Bu ziyarette gururla şunu gördük ki mertliği, insancıl davranışı, gözü pek, vatansever ve inançlı tam bir Yörük kadını olan şehit annemiz Eşe Eğerci, kendilerine devletimizce bağlanan maaşın tek kuruşuna dahi dokunmayarak o parayla okul yaptırmış ve o okulda şu anda çocuklarımız, ülkemizin güzel geleceği için lise eğitimine devam etmektedirler. Eşe annemiz bu ulvi davranışıyla şehidimizin kahramanlığını geleceğe de taşımış oldu. Böyle annelerimiz olduğu müddetçe bu memlekette kahraman evlatlar bitmez ve devletimizin sırtı asla yere gelmez."
Ziyarete Vali Yardımcısı Hüseyin Demirbaş, Eşme Kaymakamı Murat Özdemir, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma
Komutanı Albay Yalçın Baysal, İl Müftü
Vekili İshak Göksel, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Koray Acar da eşlik etti.