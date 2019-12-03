Son Dakika Haberleri: Uşak Valisi Kocabıyık'tan özel eğitim öğrencilerine ziyaret
Son Dakika Güncel Uşak Valisi Kocabıyık'tan özel eğitim öğrencilerine ziyaret - Son Dakika

Uşak Valisi Kocabıyık'tan özel eğitim öğrencilerine ziyaret

6 saat önce

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Vala Gedik Özel Eğitim Meslek Okulunu ziyaret etti.

Uşak Valisi Kocabıyık'tan özel eğitim öğrencilerine ziyaret, System.String[]

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Vala Gedik Özel Eğitim Meslek Okulunu ziyaret etti.

Vali Funda Kocabıyık, ziyarette öğrencilerle sohbet etti, el işi eserleri inceledi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Funda Kocabıyık, engelliliğin her bireyin bir gün karşı karşıya kalabileceği bir durum olduğunu vurguladı.

Engelliler konusundaki duyarlılığın tüm topluma yayılması gerektiğine işaret eden Kocabıyık, şöyle dedi:

"Devletimiz; 'İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın' ilkesiyle yasal düzenlemeler, sürdürülen pozitif ayrımcılık ve verilen desteklerle, eğitim, sağlık, kültür ve rehabilitasyon hizmetleriyle engelli vatandaşlarımızın yanında yer almıştır. Bu kapsamda ilimizde Valiliğimiz ve bağlı kamu kurumları eliyle de engellilerin hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik önemli hizmetler sunulmaktadır. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla milletçe engellilik konusu karşısında daha sorumlu, bilinçli ve duyarlı davranmak zorunda olduğumuzun altını bir kez daha çizmek istiyorum."

Konuşmaların ardından öğrenciler, hazırladıkları gösterileri sundu.

Dünya Engelliler Günü, Funda Kocabıyık, Uşak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 02:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da engellileri mağdur eden üst geçide Uluslararası Engelliler Günü pankartı asıldı
Siyam ikizlerinden yürekleri dağlayan açıklama: İnsanlar keşke kalbimize baksa Kahvehaneye baskın yapan polis, çöp kovasında 88 adet sikke ve 2 adet heykelcik ele geçirdi Meteoroloji'den Batı Karadeniz için kar yağışı uyarısı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 21:15:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uşak Valisi Kocabıyık'tan özel eğitim öğrencilerine ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]