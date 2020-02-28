Uşak Valisi Kocabıyık'tan şehit ailesine taziye ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uşak Valisi Kocabıyık'tan şehit ailesine taziye ziyareti - Son Dakika

Uşak Valisi Kocabıyık'tan şehit ailesine taziye ziyareti

6 saat önce

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, şehit Piyade Uzman Çavuş Ali Turgut'un ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Uşak Valisi Kocabıyık'tan şehit ailesine taziye ziyareti, System.String[]

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, şehit Piyade Uzman Çavuş Ali Turgut'un ailesine taziye ziyaretinde bulundu.


Suriye'nin İdlib bölgesinde Esed rejiminin hava saldırıları neticesi şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Turgut'un (39) acı haberi memleketi Uşak'taki baba evine ulaştı. Şehidin evi Türk bayrakları ile donatıldı. Acı haberi alan Uşak Valisi Funda Kocabıyık şehit babası Ahmet Turgut ve annesi Sultan Turgut'un acısını paylaşarak aileye taziyelerini iletti. Şehit Piyade Uzman Çavuş Ali Turgut'un acı haberini alan şehir dışındaki kardeşlerinin eve doğru yola çıktıkları öğrenilirken aileye komşuları ve yakınları baş sağlığı diledi.


Taziye ziyaretine Vali Funda Kocabıyık, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar ve beraberindeki protokol katıldı.


Şehidin naaşının akşam saatlerinde memleketi Uşak'a getirileceği öğrenilirken, cenaze töreninin ise yarın Banaz İlçesine bağlı Büyükoturak köyünde yapılacağı belirtildi. - UŞAK

Funda Kocabıyık, Ali Turgut, Uşak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 05:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Gökhan Gönül: Bu maçı oynamak zulüm geldi
Hatay iskenderun'a şehit ateşi düştü Son Dakika: İdlib'de Esed rejiminin gerçekleştirdiği topçu saldırısında 1 askerimiz şehit oldu TSK, Rus yapımı 75 milyon dolarlık hava savunma sistemini SİHA ile imha etti

Son Dakika Haberleri
20:29 Survivor neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman?
19:42 İnternet erişimi neden kısıtlı? Resmi açıklama geldi
19:42 İdlib şehitlerinin isimleri belli oldu!
17:46 Kendall Jenner Beyonce'nin asistanı olmak istiyor!
17:42 Şarkıcı Sıla: Bu zulüm yetti artık!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 00:39:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Uşak Valisi Kocabıyık'tan şehit ailesine taziye ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]