Uşak Valisi Kocabıyık, Ukosb'yi Ziyaret Etti
2 saat önce
Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Uşak Karma Organize Sanayi Bölgesi'ni (UKOSB) ziyaret etti.
Uşak
Valisi Funda Kocabıyık
, Uşak Karma Organize Sanayi Bölgesi
'ni (UKOSB) ziyaret etti.
UKOSB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Karahallı
ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelen Vali Kocabıyık, sanayi bölgesiyle ilgili bilgi aldı.
Daha sonra bölgedeki bazı deri işletmelerinde incelemelerde bulunan Vali Funda Kocabıyık, üretim aşamalarını gezdi.
Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Funda Kocabıyık, "Uşak'taki deri işletmelerimizin önemli yatırımlar yaparak modern tesislerde faaliyet göstermeleri, sektör temsilcilerinin her geçen gün kendilerini geliştirmeleri, Ar-Ge çalışmalarına önem vermeleri ticari sınırların ortadan kalktığı dünya pazarında yer almaları ve rekabet edebilmeleri açısından Uşak ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır" dedi.
Vali Kocabıyık'a, Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma
Komutan Vekili Albay Hikmet Uz da eşlik etti.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:43 Kaynak: AA
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