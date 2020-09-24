Vali Kocabıyık, "Uzaktan Eğitim Öğrenci Takip Sistemi"ni tanıttı - Son Dakika

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, uzaktan eğitime katılamayan öğretmen ve öğrenci kalmaması adına başlatılan "Uzaktan Eğitim Öğrenci Takip Sistemi Projesi"ni tanıttı.

Vali Kocabıyık, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uzaktan eğitime geçildiği dönemde öğrencilerin, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin aksamaması için Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili kurumların titizlikle çalıştığını vurguladı.

Uşak'ta "beş bileşenden" oluşan "Uzaktan Eğitim Öğrenci Takip Sistemi"ni hayata geçirdiklerini dile getiren Kocabıyık, projeyi şöyle anlattı:

"'Eğitime Uzak Kalma' bileşeni ile uzaktan eğitim sürecine teknik altyapı veya teknolojik ekipman yetersizliği gibi nedenlerden dolayı katılamayan öğrencilerimize, internet olmadığında dahi kullanılabilen dijital içeriklerle donatılmış tabletleri ulaştıracağız. 'İçerik Oluşturma Ekipleri' bileşeni, öğretmenlerimiz tarafından 5, 6, 7 ve 8. sınıf Türkçe, matematik, fen bilimleri ve sosyal bilgiler derslerine ait içeriklerin oluşturulmasını içeriyor. Bu sayede uzaktan eğitim sürecinin dışında da öğrencilerimize kaynak sağlayabileceğiz. 'Materyal Depoları' bileşeni ile öğrencilerimize çevrim içi ve çevrim dışı kazanım kavrama testleri, ders anlatım ve soru çözüm videoları gibi eğitim materyalleri sağlayacağız."

Projenin "Öğrenci Takip Sistemi" bileşeni ile okullara, velilere ve öğrencilere geri bildirimler verilerek uzaktan eğitim sürecinin değerlendirilmesi ve iyileştirilmesini sağlayacaklarını aktaran Kocabıyık, "Öğretmen Destek Noktası" bileşeniyle de öğretmenlere çevrim içi derslerde kullanabilecekleri ve materyal hazırlama konusunda yardımcı olacak programlar ile ilgili rehberlik faaliyetleri gerçekleştireceklerini ifade etti.

- "41 köyümüzü fiber internet altyapısına kavuşturduk"

İnternet altyapısı konusundaki çalışmalara da değinen Kocabıyık, şöyle dedi:

"İl Özel İdaremiz ve Türk Telekom İl Müdürlüğü iş birliğiyle 41 köyümüzü fiber internete kavuşturduk.

EBA sisteminde uzaktan eğitime katılamayan öğretmen ve öğrenci kalmaması amacıyla başlatılan proje kapsamında 50 kilometrelik yapılan kazı çalışmasının ardından köylerimize fiber dolap ve fiber internet bağlantılarını sağlamış olduk."

Toplantıya, İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin de katıldı.