Uşak Valisi Turan Ergün göreve başladı Açıklaması - Son Dakika
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Uşak Valisi Turan Ergün göreve başladı Açıklaması

18.05.2022 16:35
Uşak Valisi Turan Ergün göreve başladı Açıklaması

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı görevinden Uşak Valiliğine atanan Turan Ergün, görevine başladı.

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı görevinden Uşak Valiliğine atanan Turan Ergün, görevine başladı.

Uşak Valisi Turan Ergün'ü valilik binası girişinde Belediye Başkanı Mehmet Çakın, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, vali yardımcıları, kaymakamlar, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri karşıladı.

Burada yöresel kıyafetler giyen çocuklar tarafından çiçek takdim edilmesinin ardından Ergün, Polis Tören Birliğini selamladı.

Herkesle tek tek selamlaştıktan sonra makamına geçen Ergün, göreve başlama yazısı ve şeref defterini imzaladı.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Ergün, kendisini bu göreve layık gören ve Uşak'a hizmet etme fırsatı veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür etti.

Uşak'ta görev yapacak olmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen Ergün, "Ülkemizin güzide şehri Uşak, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış. İlklerin şehri, Kurtuluş Savaşı'nın şehri, aşıklar şehri. Dolayısıyla böyle bir şehre atanmak herkes için şeref kaynağıdır. Benim için de öyle oldu. Bu yeni görevin benim, ailem, şehrimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Kent için artı bir değer yaratmanın ve birlik beraberlik içerisinde çalışmanın en önemli hedefleri arasında olduğunu aktaran Ergün, kentin üretimde de önemli bir noktada olduğunu söyledi. Görevi boyunca hiçbir zaman makamda oturan biri olmayacağını dile getiren Ergün, şöyle devam etti:

"Baştan birçok kişiden şimdiden özür diliyorum. Çünkü beni çoğu zaman burada bulamayacaksınız. Alanda olacağız. Makamda oturan değil, alanda gezen olacağız. Bu toplum için bedel ödemiş olan şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi asla yalnız bırakmayacağız. Benim öncelikli alanlarımdan birisi bu olacak her zaman. Toplumumuzdaki yaşlılar, engelliler, çocuklar ve yetimlerin üzerinden hiçbir zaman devletimizin şefkatli elini eksik etmeyeceğiz. Makamlar ve mevkiler gelip geçicidir. Biz bugün geldik, bir gün bu makamın da sonu olacak. Tıpkı dünyanın da sonu olduğu gibi. Benim bütün derdim, buradan ayrıldıktan sonra hoş bir seda bırakabilmek. Gönül rahatlığıyla tekrar geri geldiğimde birçok gidecek yerimin olabilmesi. Eğer ona ulaşırsak ne mutlu bana."

Ergün, bugüne kadar kente hizmet eden tüm valilere de teşekkür etti.

Uşak Valisi Turan Ergün göreve başladı Açıklaması
Uşak Valisi Turan Ergün göreve başladı Açıklaması
Uşak Valisi Turan Ergün göreve başladı Açıklaması
Uşak Valisi Turan Ergün göreve başladı Açıklaması
Uşak Valisi Turan Ergün göreve başladı Açıklaması

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Kaynak: AA

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