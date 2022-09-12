Uşak Valisi Ergün ve Belediye Başkanı Çakın öğrencileri ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Uşak Valisi Ergün ve Belediye Başkanı Çakın öğrencileri ziyaret etti

12.09.2022 13:06

Uşak Valisi Turan Ergün ve Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, İlköğretim Haftası kapsamında öğrencileri ve öğretmenleri ziyaret etti.

Uşak Valisi Turan Ergün ve Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, İlköğretim Haftası kapsamında öğrencileri ve öğretmenleri ziyaret etti.

Aybey Mahallesi'ndeki Aybey İlkokulu'nu ziyaret eden Ergün ve eşi Hülya Ergün'ü öğrenciler çiçekle karşıladı.

Daha sonra sınıfları gezen Ergün ve Çakın, eğitim öğretim yılının ilk gününde öğrencilerin heyecanlarına ortak oldu. Ergün ve Çakın öğrencilerle sohbet etti, onlara kitap verdi.

Ziyarete Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz ve İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin de katıldı.

YORUMLAR
500
Uşak Ticaret Borsası Uşak Ticaret Borsası Pakistan'daki selzedeler için Uşak'tan iki araçla yardım gönderildi Pakistan'daki selzedeler için Uşak'tan iki araçla yardım gönderildi
Kaynak: AA

Mehmet Çakın, Turan Ergün, Uşak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uşak Valisi Ergün ve Belediye Başkanı Çakın öğrencileri ziyaret etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:52 Valerien Ismael'den Başakşehir'e iddialı gönderme: İlki yaşatacağız
18:44 Lise öğrencileri arasındaki şaka silahlı saldırı korkusuyla okulun kapanmasına sebebiyet verdi
18:38 Cinsiyet değiştirme ameliyatı sonrası bambaşka biri olmuştu! Bir kez daha sosyal medyanın gündemine oturdu
18:22 Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'ndan '12 Eylül' paylaşımı: Millet iradesinin üstünde hiçbir güç yoktur
18:21 Türkiye savunma sanayinde boş durmuyor! 'Hayalet SİHA' dünya basınında yer buldu
17:56 Beşiktaş'ın konuğu Başakşehir! Zorlu maçın ilk 11'leri açıklandı
17:47 Bu mucize! Diş ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede beyin kanseri olduğunu öğrenen kadın cenazesini planlasa da tedavi yolunda gitti
17:29 Öğretmene soru soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, aldığı cevapla kendi öğrencilik yıllarına döndü!
17:27 6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? İşte açıklama için kulislerde konuşulan tarih...
17:00 Bakan Akar, Pençe Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK'lı terörist sayısını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2022 19:23:25. #1.13#
SON DAKİKA: Uşak Valisi Ergün ve Belediye Başkanı Çakın öğrencileri ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement