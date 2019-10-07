Uşak ve Afyonkarahisarlılu besiciler silaj ihtiyacını Aslanapa ilçesinden karşılıyor

Kütahya'nın önemli mısır üretim merkezi olan Aslanapa ilçesinde, mısır silajı satışları ilçe ekonomisine önemli katkı sağlıyor.



Uşak ve çevre illerden kaliteli mısır silajı alımı için ilçeye çok sayıda besici geldiğini belirten girişimci Ali okumuş, "Tesisimizde bölgemizde yaişen kaliteli mısırlardan ürettiğimiz silaj satışı gerçekleştiriyoruz. Tonu 360 TL'den başlayan fiyatlarla satış yapıyoruz. Afyonkarahisar, Uşak ve çevre illerden çok sayıda besici silaj alımı için tesisimize geliyor. Üreticimiz de bizde kazanıyoruz. İlçe ekonomimize büyük katkı sağlamış oluyoruz. Silajımızın kalitesini gören vazgeçemiyor. Kararlıyız, Aslanapa silajı bölgenin yıldızı olacak" dedi.



Okumuş, "Yüksek kaliteli Aslanapa mısır silajı, hayvanların besin alımı kapasitesini maksimumda tutarken, hayvanların ihtiyaçlarını karşılar. Nişasta ve lif sindirilebilirliği arasındaki doğru denge ile silaj kalitesi, sağmal sürünün sağlığını korumaya yardımcı olur ve hayvanlar için daha fazla yaşamsal enerjiyi kullanılabilir kılar, böylece çiftçi açısından verim ve karlılık artar" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA