Uşak ve Amasya'daki bazı araziler için zorunlu toplulaştırma yapılacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Uşak ve Amasya'daki bazı araziler için zorunlu toplulaştırma yapılacak - Son Dakika Ekonomi

Uşak ve Amasya'daki bazı araziler için zorunlu toplulaştırma yapılacak

6 saat önce

Uşak ve Amasya'daki bazı araziler için kamu yararı gözetilerek zorunlu toplulaştırma uygulanacak.

Uşak ve Amasya'daki bazı araziler için zorunlu toplulaştırma yapılacak, System.String[]

Uşak ve Amasya'daki bazı araziler için kamu yararı gözetilerek zorunlu toplulaştırma uygulanacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Uşak'ın Ulubey ilçesine bağlı Hasköy köyünde, Devlet Su İşleri (DSİ) 2. Bölge Müdürlüğünce zorunlu arazi toplulaştırması uygulanmasına karar verildi.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesine bağlı bazı mahallelerde de DSİ 7. Bölge Müdürlüğünce arazi toplulaştırmasının yanı sıra tarla içi geliştirme hizmetleri yapılacak.

Toplulaştırma sınırları içinde olmasına karşın toplulaştırma kriterlerine uygun olmayan yerlerle teknik olarak arazi toplulaştırma sahasına dahil edilmesi uygun bulunmayan tepelik, taşlık, çukurluk ve yoğun sabit tesis bulunan alanlar uygulama dışında bırakılacak.

Cumhurbaşkanı, Amasya, Uşak, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 09:24 Kaynak: AA
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