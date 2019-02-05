Uşak ve Çevresi İçin Kuvvetli Rüzgar Uyarısı
36 dakika önce
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada Uşak ve çevresinde bu geceden itibaren kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada Uşak
ve çevresinde bu geceden itibaren kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.
Açıklamada bu gece saatlerinden itibaren Uşak ve çevresinde kuvvetlenerek, Çarşamba
günü öğle saatlerine kadar doğu ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli 50-70 kilometre hızla zaman zaman 90 km hızla fırtına eseceği tahmin edildiği belirtildi.
Vatandaşların meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. - UŞAK
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:31 Kaynak: İHA
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