Son Dakika Haberleri: Uşak ve Çevresi İçin Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Uşak ve Çevresi İçin Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

36 dakika önce

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada Uşak ve çevresinde bu geceden itibaren kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.

Uşak ve Çevresi İçin Kuvvetli Rüzgar Uyarısı, System.String[]
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada Uşak ve çevresinde bu geceden itibaren kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.

Açıklamada bu gece saatlerinden itibaren Uşak ve çevresinde kuvvetlenerek, Çarşamba günü öğle saatlerine kadar doğu ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli 50-70 kilometre hızla zaman zaman 90 km hızla fırtına eseceği tahmin edildiği belirtildi.

Vatandaşların meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. - UŞAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:31 Kaynak: İHA

Uşak, 3. Sayfa
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