Uşak ve ilçelerinde kar yağışı uyarısı! - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uşak ve ilçelerinde kar yağışı uyarısı! - Son Dakika

Uşak ve ilçelerinde kar yağışı uyarısı!

6 saat önce

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden üstü üste yapılan uyarıların ardından sağanak ve kar yağışı yurt genelinde çoğu ilde etkisini göstermeye başlarken, Meteoroloji yeniden kar yağışı uyarısında bulundu.

Uşak ve ilçelerinde kar yağışı uyarısı!, System.String[]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden üstü üste yapılan uyarıların ardından sağanak ve kar yağışı yurt genelinde çoğu ilde etkisini göstermeye başlarken, Meteoroloji yeniden kar yağışı uyarısında bulundu. Buna göre haftanın son gününde Uşak ve ilçelerinde kar yağışı bekleniyor.


Yurt genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Meteoroloji, hafta sonu boyunca yağışların etkisini sürdüreceği uyarısı yaptı. Sıcaklıklar mevsim normallerine düştü, kar ve sağanak yağış etkisini artırdı. Meteoroloji'den gelen son dakika uyarılarında, yağışların hafta sonu boyunca ve yeni haftada etkili olmaya devam edeceği belirtildi. Buna göre haftanın son gününde, kar yağışının çok daha geniş bir bölgede etkili olması bekleniyor. Ankara başta olmak üzere, Kütahya, Uşak, Denizli, Bingöl, Tunceli, Erzincan ilçelerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.


Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Isparta, Burdur ve Bayburt çevreleri ile Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusunun bugün yağışlı olması bekleniyor.


Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor


Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; rüzgarın Kuzey ve Orta Ege'de yarın kuvvetini artırarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına, yer yer 9 (90 km/sa) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın Salı günü öğle saatlerden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. - UŞAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Uşak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 12:44 Kaynak: İHA
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