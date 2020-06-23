Uşak ve Kütahya'da FETÖ operasyonu - Son Dakika

Operasyonda, meslekten ihraç edilen 3 polis memuru Uşak'ta, yine meslekten ihraç edilen 1 polis memuru da Kütahya'da gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Uşak ve Kütahya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Uşak ve Kütahya 'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 eski polis, "yurt dışına çıkış yasağı" konularak serbest bırakıldı.

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