Uşak 'Vefa' ekipleri 8 bin 337 vatandaşın talebini karşıladı - Son Dakika

Uşak'ta 'Vefa Sosyal Destek Grubu' sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşların son 24 saatte 755 talebini yerini getirirken bugüne kadar toplamda 8 bin 337 vatandaşın talebini karşıladı.



Uşak Valiliğince korona virüs tedbirleri kapsamında oluşturulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu' ekipleri ikametlerinden ayrılmalarına ve sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen vatandaşlar için 24 saat boyunca aktif çalışmalarına devam ediyor. Vefa ekiplerinin çalışmaları kapsamında il genelinde son 24 saatte 755 vatandaşın talebi yerine getirilirken bugüne kadar toplamda 8 bin 337 vatandaşın istekleri karşılandı.



Öte yandan Vali Funda Kocabıyık yaptığı açıklamada, "Bu hassas dönemde devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşımızın yanında. Evde kalarak virüsün yayılmasına engel olalım" dedi. - UŞAK