Uşak yolunda 50 metrelik çukur oluştu (2) - Son Dakika

Uşak yolunda 50 metrelik çukur oluştu (2)
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YOL KAPATILDIAfyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesini Uşak'a bağlayan yolda 50 metre uzunluğunda, 3 metre genişliğinde ve 1 metre derinliğinde çukur oluşmasının ardından jandarma ve karayolları ekipleri, bölgede işaret tabelalarıyla önlem alarak, yolu trafiğe kapattı.
Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 10:18 Kaynak: DHA
YOL KAPATILDI
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesini Uşak'a bağlayan yolda 50 metre uzunluğunda, 3 metre genişliğinde ve 1 metre derinliğinde çukur oluşmasının ardından jandarma ve karayolları ekipleri, bölgede işaret tabelalarıyla önlem alarak, yolu trafiğe kapattı. Ulaşıma Emirhisar köyü ayrımından Alagöz, Arızlar, Çepni köyleri üzerinden Hocalar ilçesine çıkışı sağlanarak izin veriliyor. Karayolları ve DSİ ekibi ise yolda tamirat çalışmasını sürdürüyor. Çalışma tamamlandıktan sonra yolun tekrar trafiğe açılması bekleniyor.
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