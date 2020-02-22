Uşak yolunda 50 metrelik çukur oluştu (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uşak yolunda 50 metrelik çukur oluştu (2) - Son Dakika

Uşak yolunda 50 metrelik çukur oluştu (2)

27 dakika önce

YOL KAPATILDIAfyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesini Uşak'a bağlayan yolda 50 metre uzunluğunda, 3 metre genişliğinde ve 1 metre derinliğinde çukur oluşmasının ardından jandarma ve karayolları ekipleri, bölgede işaret tabelalarıyla önlem alarak, yolu trafiğe kapattı.

Uşak yolunda 50 metrelik çukur oluştu (2), System.String[]

YOL KAPATILDI

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesini Uşak'a bağlayan yolda 50 metre uzunluğunda, 3 metre genişliğinde ve 1 metre derinliğinde çukur oluşmasının ardından jandarma ve karayolları ekipleri, bölgede işaret tabelalarıyla önlem alarak, yolu trafiğe kapattı. Ulaşıma Emirhisar köyü ayrımından Alagöz, Arızlar, Çepni köyleri üzerinden Hocalar ilçesine çıkışı sağlanarak izin veriliyor. Karayolları ve DSİ ekibi ise yolda tamirat çalışmasını sürdürüyor. Çalışma tamamlandıktan sonra yolun tekrar trafiğe açılması bekleniyor.


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Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 10:18 Kaynak: DHA
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